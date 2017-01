Kutná Hora - Kam zaparkovat autobusy pro turisty, kteří míří do kostnice? Tato nepříjemná otázka, kterou navíc doplňovaly i stížnosti sedleckých občanů na hluk z autobusů, se nad kutnohorskou radnicí vznášela roky. Nyní už by se ale mohlo nalézt řešení. Konečně by totiž mohlo vzniknout několik let zamýšlené parkoviště vedle kruhového objezdu ve Vítězné ulici.