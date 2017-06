Alternativa pro kuřáky: tabák, který se nespaluje

Kutnohorsko - Protikuřácký zákon platí teprve pár hodin a kuřáci, ale také majitelé barů a hospod, už hledají nejrůznější kličky, jak ho obejít. Jednou z možností může být také horká novinka, kterou na trh 1.září uvede společnost Philip Morris. Deníku to potvrdilo oddělení pro vnější vztahy tabákové společnosti.

Philip MorrisFoto: Deník / Kovandová Diana

„V druhé polovině roku uvede naše společnost na trh nový výrobek nazvaný IQOS. Nejedná se ale o běžnou elektronickou cigaretu s nikotinovým roztokem, ale o zahřívaný tabákový výrobek,“ uvedla Jana Kalvodová.

Pro kuřáky to má prý být skutečně revoluční řešení. Právě proto, že se oproti běžným cigaretám tabák nespaluje, ale zahřívá. „Měla by to být jakási zdravější alternativa ke klasickým cigaretám. Samozřejmě největší výhodou je, že se na tento výrobek bude vztahovat stejná výjimka jako na elektronické cigarety, to znamená, že lidé si jej budou moci zapálit v baru či restauraci, pokud s tím bude majitel souhlasit,“ uvedl majitel jedné kutnohorské restaurace, který už měl možnost si novinku vyzkoušet.

Zařízení by mělo vyjít zhruba na sedmdesát euro. „Uvedení výrobku IQOS bude znamenat zásadní milník na cestě k budoucnosti bez kouře. Naším záměrem je, aby jednoho dne potenciálně méně škodlivé alternativy nahradily cigarety, a to ve prospěch dospělých kuřáků, naší firmy a společnosti jako celku,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva Philip Morris Árpád Könye.