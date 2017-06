Problém s arsenem: analýza rizik na Kaňku přijde na několik milionů

Kaňk - Analýza rizik znečištění pocházejícího z těžebních odpadů v lokalitě Kaňk vyjde bez mála na šest milionů korun. Alespoň s takovou částkou počítali městští zastupitelé po svém posledním zasedání, kdy na tento projekt schválili přijetí dotace ve výši 5,5 milionu korun.

Schválení však předcházela poměrně dlouhá diskuse, v průběhu které řada zastupitelů vyjádřila své nesouhlasné stanovisko.

Řešením výskytu arsenu na Kaňku se zabývá už několikátá kutnohorská radnice. „Jedná se o akci zhruba za šest milionů korun a musím říct, že mě to docela zarazilo. Já jsem se s projektem seznámil a tak, jak je tam přeložen obsah této analýzy rizik, tak je to z drtivé většiny opakování prací, které už byly jednou provedeny,“ uvedl opoziční zastupitel a krajský radní Ivo Šanc s tím, že na Kaňku bude arsen pořád, a proto se ve věci zdrží hlasování.

„Sdílím vaše pocity, ale takhle je to nastavené a my to musíme splnit,“ argumentoval ve vzácné shodě starosta Kutné Hory Martin Starý s tím, že analýza rizik musí být aktuální. K názoru nepotřebnosti nové analýzy se připojil i Karel Koubský st. „Taky mi to připadá jako vyhazování peněz. Najde se 6 milionů na analýzu, ale nic se neudělá konkrétního,“ vyjádřil názor Karel Koubský st.

Do věci pak vnesla více světla Kateřina Hladíková, referentka technického oddělení Městského úřadu Kutná Hora. "Ta analýza je z roku 2002, takže je stará 15 let. Nová analýza by měla zaktualizovat tu původní. Bude vyhlášeno výběrové řízení a ta částka nemusí být tak vysoká jako je teď navrhovaná,“ uvedla Kateřina Hladíková.

Hlavním důvodem pro vypracování analýzy je dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou město získalo na sanaci dolu Kuntera. „Analýza rizik by měla řešit i další související věci, především osvětu, není to jen o těch dvou haldách,“ řekl Starý a i na této věci se shodl s Ivo Šancem.

„Pracovník z ministerstva životního prostřední nám potvrdil, že ta analýza, která bude nově zpracovaná, musí odpovídat metodickému pokynu ministerstva životního prostředí, který je závazný, tudíž ta původní tomu neodpovídá a pak nelze požádat o žádnou dotaci na sanaci těch hald,“ vysvětlil Vladimír Kocián, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Kutná Hora.

Zastupitelé pak nakonec přijetí dotace s patnácti procentní spoluúčastí města odsouhlasili šestnácti hlasy.