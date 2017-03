Autobusové nádraží i staronový pivovar. Co přinesl tento týden?

Přinášíme vám přehled nejdůležitějších událostí týdne, který právě končí.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dalibor Krutiš

Malešovský pivovar po 72 letech opět funguje

Malešov - Přátelský pivovar Malešov se o víkendu otevřel veřejnosti. Místní i přespolní návštěvníci mohli ochutnat pivo uvařené přímo v Malešově po 72 letech.

V nově zrekonstruovaných prostorách se o víkendu čepoval Ležák 12° a India Pale Ale 14°.

Čtěte více: Pivovar v Malešově se otevřel veřejnosti, po 72 letech vaří pivo

Bude nové autobusové nádraží? Záleží na dotaci

Kutná Hora - Myšlenka přesunutí autobusového nádraží k vlakové zastávce Kutná Hora město je stále živá. Nyní byla zpracována studie, která ukazuje, jak by dopravní terminál mohl vypadat a zejména jak by mohl dopravně fungovat.

Čtěte více: Bude nové autobusové nádraží? Záleží na dotaci

O Taxík Maxík je v Kutné Hoře veliký zájem

Kutná Hora - O senior taxi s názvem Taxík Maxík, které funguje od poloviny ledna v Kutné Hoře, je velký zájem. Mezi nejpočetnější skupinu, která tuto službu využívá, patří senioři ve věku od 70 do 88 let. „Od 16. ledna do konce února absolvoval Taxík Maxík celkem 502 jízd. Přepraveno bylo celkem 486 osob," uvedla ředitelka Pečovatelské služby v Kutné Hoře Jana Kuklová.

Čtěte více: O senior taxi je v Kutné Hoře velký zájem

Natáčení seriálu První republika omezí provoz

Kutná Hora - Po více jak dvouletém čekání se natáčí druhá řada seriálu První republika a nyní se štáb vrátí i do Kutné Hory. S tou je seriál úzce spjat, neboť Dajbychova vila v České ulici byla v první řadě ústředním motivem.

Čtěte více: První republika se v Kutné Hoře bude natáčet už o víkendu

Hroby významných občanů zmapuje nová publikace

Kutná Hora - Na území Kutné Hory se nachází řada opuštěných hrobů, o které se nikdo nestará. Spousta z nich přitom skrývá ostatky významných kutnohorských osobností. Radnice se proto nyní rozhodla, že se o tyto hroby postará. Už kvůli tomu vznikl i seznam daných hrobů.

Čtěte více: Hroby významných občanů zmapuje nová publikace

Nový jízdní řád potěšil, lidé na nádraží dojedou

Kutná Hora - Prozatím poslední verze jízdního řádu pro Malín, která bude již od pondělí platit, je známá. Jednání o ní se neobešly bez komplikací. To zásadní, co Malínští požadovali ale je: Spoje odvezou místní i na vlakové nádraží.

Nový jízdní řád zajišťuje dopravu z Malína přes Kaňk na hlavní vlakové nádraží v pravidelných intervalech. Na nádraží budou moci následně lidé přestoupit na autobusový spoj do města.

Čtěte více: Nový jízdní řád potěšil, lidé na nádraží dojedou