Autobusových spojů z Malína ubude, jsou nevytížené

Kutná Hora – Rekonstrukci malínského nadjezdu doprovází od samého začátku jedna komplikace za druhou, ať už jde o výskyt nebezpečného arsenu či způsob dopravy, který mohou Malínští využívat pro spojení s Kutnou Horou. Ti, co nemají automobil, dlouho volali po zajištění dostatečně frekventované autobusové dopravy.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Černý

Kutnohorská radnice obyvatelům vyšla vstříc, jak se ale teď ukázalo, řadou autobusových spojů jezdí méně než čtyři cestující. Radnice se proto rozhodla dopravu optimalizovat a některé spoje zrušit. „Navrhli jsme dopravní společnosti, aby předložila návrh úpravy jízdního řádu linky 10,“ uvedla místostarostka Zuzana Maravčíková.

Vedení města zvažuje, že by se vyřadily spoje, kterými jezdí právě méně než čtyři cestující. Nejvytíženější jsou samozřejmě ranní spoje do škol a zaměstnání a odpoledne zpět, v ostatních časech ale ve větší části spojů jezdí jen dva až tři cestující. „Kyvadlová doprava je opravdu nadstandardně zajištěná služba a v podstatě vozíme vzduch. Doplácí na to pak všichni ostatní, za tyto peníze by se mohlo udělat něco jiného,“ vysvětlila místostarostka důvod, proč by nevytížené autobusové spoje měly být zrušeny.

Situace se navíc možná ještě více změní ve chvíli, kdy bude v místě zbouraného nadjezdu instalována mobilní lávka pro pěší. Pak by autobusových spojů mohlo využívat ještě méně lidí. Ač tomu mnozí už dávno nevěří, podle slov místostarosty města Josefa Viktory bude lávka stát v polovině září.