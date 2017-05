Autobusy již ke kostnici nezajedou

Kutná Hora - Počínaje dnešním dnem řidiči autobusů s turisty mířící do kostnice v kutnohorském Sedlci nezaparkují. S platností od 2. května totiž začne platit zákaz vjezdu autobusů do celé lokality rodinných domů v Sedlci, na straně Čechovy, Zámecké, Váňovy a dalších ulic.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Fanta

Vyhláška, která na základě stížností obyvatel vjezd autobusům zakazuje, vznikla na konci listopadu. „Místní obyvatelé včetně osadního výboru Sedlec vnímali autobusy s turisty mířící do kostnice jako značně obtěžující už několik let. Vedení města jim dalo za pravdu," uvedl Dobroslav Vepřek z technického oddělení Městského úřadu Kutná Hora.

Zároveň by dnes již mělo být zprovozněno pět nových parkovacích míst pro autobusy ve slepé části Palackého ulice, takzvané staré Vítězné, která vede od hostince U Zlatého lva k ulici V Olšinách. Parkoviště pro autobusy je zde vyznačeno pomocí vodorovného dopravního značení.

Vznikl i nový zpevněný, dva metry široký asfaltový povrch pro chodce, kteří zde budou nastupovat a vystupovat z autobusů. Nová lokalita parkoviště pro autobusy má ale i své kritiky kvůli bezpečnosti. Důvodem je fakt, že turisté přechází přes zdejší frekventovanou komunikaci, často tak činí mimo přechod a může dojít k nehodě.

Kutnohorská radnice si ale dlouhodobě pohrává s myšlenkou vybudování parkoviště vedle kruhového objezdu ve Vítězné ulici. Pozemky však stále patří Karlu Schwanzerbergovi. Kutnohorský radní Josef Kraus dokonce v rámci pozměňovacího návrhu při schvalování rozpočtu města na rok 2017 navrhl využít vyčleněné finanční prostředky ve výši 320 tisíc na zhotovení projektové dokumentace.

Městští zastupitelé jeho návrh na prosincovém zasedání schválili. Myšlenku parkoviště podpořilo ještě to, že se objevil možný investor, který by se o vybudování a provoz parkoviště mohl ucházet. Parkoviště by však nesloužilo jen pro turistické autobusy, využívat by jej mohli třeba osobní automobily ze sídliště či nákladní auta.