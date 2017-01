Autobusy ke Kostnici nesmí, ve hře je opět parkoviště ve Vítězné

Kutná Hora - Kam zaparkovat autobusy pro turisty, kteří míří do Kostnice? Tato nepříjemná otázka, kterou navíc doplňovaly i stížnosti sedleckých občanů na hluk z autobusů, se nad kutnohorskou radnicí vznášela roky. Nyní už by se ale mohlo nalézt řešení. Konečně by totiž mohlo vzniknout několik let zamýšlené parkoviště vedle kruhového objezdu ve Vítězné ulici.

Hřbitovní kostel Všech svatých s kostnicí Foto: Deník/Irena Blahníková

Už minulé vedení radnice za tímto záměrem směnilo pozemky s Karlem Schwarzenbergem. Pak došlo ke změnám ve vedení města a záměr usnul, neboť se uvažovalo, že by v přilehlém zámečku mohla vzniknout univerzita. Nestalo se tak. Na konci listopadu 2016 pak vznikla vyhláška, která na základě stížností obyvatel zakázala vjezd do Zámecké ulice i všech přilehlých ulic kolem Kostnice. Věci ohledně řešení problémů s parkováním autobusů tak musely nabrat spád. Do popředí se tak opět dostala myšlenka parkoviště ve Vítězné ulici. Kutnohorský radní Josef Kraus v rámci pozměňovacího návrhu při schvalování rozpočtu města na rok 2017 navrhl využít vyčleněné finanční prostředky ve výši 320 tisíc na zhotovení projektové dokumentace. Městští zastupitelé jeho návrh na prosincovém zasedání schválili. „Vznik projektové dokumentace je nezbytný pro učinění dalších kroků k finální realizaci," doplnil Kraus. Myšlenku parkoviště podpořilo ještě to, že se objevil možný investor, který by se o vybudování a provoz parkoviště mohl ucházet. „V této možnosti spatřuji velkou výhodu, jelikož by investici finančně zajistil investor a to s podmínkou dlouhodobého pronájmu předmětných pozemků. Považuji ale za správné, vyhlásit na tento záměr výběrové řízení," zdůraznil. Kolik by stála samotná stavba parkoviště v tuto chvíli nelze odhadnout. Podle radního Krause určitě bude nutné při zadání projektové dokumentace myslet na komplexní řešení dopravní obslužnosti daného prostoru. Důvodem je i to, že zájem připojit se k realizaci stavby parkoviště, projevují v současné době i majitelé nemovitostí v bezprostředním okolí. Josef Kraus ale nevnímá plánované parkoviště pouze jako prostor pro turistické autobusy. „Zajistilo by i množství nových parkovacích míst, které by v době odpoledního a nočního režimu mohly sloužit i k parkování nákladních automobilů i osobních automobilů z nedalekého sídliště," podotkl Kraus. Problém s parkováním autobusů je v Sedlci značně živý a v uplynulých měsících tak hledala radnice různá řešení. Tím nejvýraznějším zřejmě byl návrh na vyhrazení autobusových stání v prostoru u katedrály Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele. Ta byla ale od samého začátku kritizovaná s ohledem na bezpečnost. Důvodem byl fakt, že turisté přechází přes zdejší frekventovanou komunikaci, často tak činí mimo přechod a může dojít k nehodě.

