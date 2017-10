Kutnohorsko - Když před časem začala vznikat publikace o dějinách Bohdanečska, netušili mnozí, kam až tato iniciativa povede a že na jejím konci bude unikát republikového měřítka.

Bohdanečský kostel skrývá unikát.Foto: Jan Mičánek

Jednomu z místních obyvatel, Janu Mičánkovi, totiž při práci na ní přišlo, že informace o zdejším raně gotickém kostele Zvěstování Panny Marie prakticky chybí. To ho vedlo ke spolupráci se specialisty mnoha oborů historie, kteří se začali zabývat studiemi k minulosti bohdanečského kostela, ale také Bohdanče samé a širšího Bohdanečska.

V kostele bylo nejprve provedeno několik desítek sond pod nánosy mnoha vrstev výmaleb. Výsledkem jsou nejen zcela jedinečné objevy z historie kostela, ale především vznik zcela nové fresky. „Tímto zatím posledním průzkumem jsme získali nejen uvedené objevy, ale také kostel plný sond, děr a poničené výmalby. Proto jsme museli přikročit k záměru nové výmalby a výzdoby interiéru kostela,“ uvedl Jan Mičánek s tím, že chtěl využít situace „rozkopaného“ kostela a vytvořit něco nového a krásného. „Požádal jsem akademického malíře Tomáše Bergra, který se celý život zabývá restaurováním sakrálního umění, aby vytvořil návrh nové fresky a prvky výmalby kostela. Teprve dodatečně jsem zjistil, že jsme se pustili do v dnešní době zcela neobvyklé věci. Asi nikde jinde nenajdeme ve středověkém, vesnickém kostelíku novou fresku s datem 21. Století,“ doplnil k unikátnosti fresky Mičánek.

Ačkoliv se jedná o současné umělecké dílo, vychází freska, výmalba i výzdoba ze středověké estetiky. Nejen místní si nově „vyzdobený“ kostel mohou prohlédnout v rámci slavnosti, která se uskuteční v neděli 22. října od 10 hodin za účasti biskupa Josefa Kajneka z Královéhradecké diecéze a autorů průzkumů a nové výmalby. Zajímavé je, že všechny bohdanečské průzkumy a kostelní akce jsou soukromou aktivitou.

Zajímavosti Odkrývací a restaurátorské práce provedla skupina renomovaných českých restaurátorů vedená Tomášem Bergrem spolu s Janou Michálkovou, Jiřím Rychtalíkem a Petrem Řezníčkem. Tento restaurátorský tým má za sebou práce například na Kapli svatého Václava v Chrámu sv. Víta či královské kanonii premonstrátů na Strahově. V bohdanečském kostelíku objevili mimo jiné to, že všechny tři části původní stavby (loď, presbytář a sakristie) mají zachovalou gotickou originální omítku. Dále byl nalezen konsekrační kříž nad vchodem do sakristie, křížek nad hrotem vítězného oblouku, několik nápisů a obraz ukřižování Ježíše Krista nad vchodem do sakristie, který pochází ze 14. století.