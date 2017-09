Boj se zákazem kouření: vznikají kluby a spolky

Kutnohorsko – Protikuřácký zákon platí něco málo přes čtvrt roku a stále má své příznivce i odpůrce. Kuřáci ale doposud mohli díky teplejšímu počasí sedět venku na zahrádkách. Teď ale majitele hospod a barů čeká veliká zkouška. Blíží se zima, zahrádky u restaurací nebudou a hosté – kuřáci tak budou stále chodit ven.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Podle Mirka Hvězdy z kutnohorského baru U Havíře to bude provozní katastrofa. „Zákazníci budou vynášet ven sklo, shlukovat se a házet nedopalky na zem. Až napadne sníh, budou nedopalky cigaret zastrkovat do sněhu,“ myslí si Hvězda. Špatné to podle něj bude pro majitele hospod a barů také v otázce financování energií. Kuřáci budou totiž neustále chodit ven a tím se bude v hospodách o dost více větrat. „Třeba budou nakonec někteří hosté sedět vevnitř i v bundě, protože je nebude bavit se neustále svlékat a oblékat,“ dodal Hvězda, který by osobně byl pro novelu protikuřáckého zákona. „Kde se neprodává jídlo, tam by bylo kouření povoleno. Kde se jídlo prodává, tam by bylo naopak zakázáno. Aby měl každý možnost té volby,“ řekl.

Z nadcházejícího chladnějšího období mají obavy a i další majitelé a provozovatelé barů. Vesměs se shodují, že teď se dopad protikuřáckého zákona teprve ukáže. Někteří se obávají, že první zima, kdy protikuřácký zákon bude platit, může vést třeba i k zániku podniků.

Někteří provozovatelé se i proto rozhodli jít pro ně cestou nejmenšího odporu. Ze svých podniků udělali takzvané spolky nebo klubovny. Do spolku nebo klubovny, kde se podle zákona může kouřit, mohou obvykle chodit jen zapsaní lidé a na dveřích je velká cedule „cizím vstup zakázán“. Kromě možnosti kouření jsou tato místa oproštěna od elektronické evidence tržeb. Jediné omezení, které negativně vnímají hlavně zákazníci je, že se zde nesmí nabízet jídlo.

Na Kutnohorsku klubovny a spolky vlivem protikuřáckého zákona vznikly. Takový podnik s názvem Klub Labužnických pohodářů funguje v ulici Rudní v Kutné Hoře. Dříve se jmenoval U Tupouna.

Spolky pak zavedli třeba Na Valech v Kutné Hoře nebo ve Sport baru Čáslav. „Protikuřácký zákon nechápu. Kdo chtěl, tak si v něm stejně skulinku našel,“ řekl návštěvník čáslavského spolku Martin Míšek.

Nově klubovna funguje v kutnohorské Husově ulici. Zdejší Bakalářská pivnice se rovněž změnila v Klub Labužnických pohodářů. Návštěvníci zde byli zvyklí si u piva dát cigaretu. Po zavedení zákona ale museli chodit ven. To vedlo ke stížnostem obyvatel z okolních domů, kteří nechtěli snášet hluk a kouř, který jim šel do oken. Bylo to tak ještě minulý měsíc.

Jedna z obyvatelek zdejších domů viní z problému právě protikuřácký zákon. „Kdo chce sedět a kouřit v hospodě, ať si sedí. Nám ale šel ten kouř z cigaret všechen do oken. V létě, když bylo hezké počasí, jsem kvůli tomu měla zavřená okna,“ popsala Aneta Vyskočilová.

STÍŽNOSTI ŘEŠÍ POLICIE

Strážníci Městské policie Kutná Hora opravdu museli v souvislosti se zákonem řešit stížnosti na hluk. „Jednalo se o nahodilé případy. Nyní jsou ale ještě otevřené zahrádky, uvidíme, jak se situace změní v zimě,“ poznamenal Boris Doubrava z Městské policie Kutná Hora.

Zákon přidělal práci i pracovníkům Technických služeb Kutná Hora. „Musím říct, že Kutná Hora byla vždy plná nedopalků cigaret. Jejich počet se ale ještě zvýšil s platností zákonu,“ dodal Jan Jäger, vedoucí Technických služeb Kutná Hora.