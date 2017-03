Boologický monitoring radnice lidem proplatí

Lidé z Malína se dočkali! Kutnohorská radnice jim uhradí testy na přítomnost arsenu v jejich těle.

Příprava protihlukové stěny před rekonstrukcí malínského mostu.Foto: DENÍK/Luboš Hájek

Celý problém kolem takzvaného biologického monitoringu vznikl ještě před začátkem oprav malínského nadjezdu. Zdejší obyvatelé opakovaně vyjadřovali obavy z arsenu v náspech mostu a jeho dopadu na jejich zdraví ve chvíli, kdy se s kontaminovanou zeminou bude manipulovat. Volali po možnosti lékařské kontroly.

Biologický monitoring bude zajišťovat investor stavby, Ředitelství silnic a dálnic. To jej ale zaplatí pouze těm, kteří žijí přímo u mostu – v takzvaném ochranném pásmu. O kontrolu však měli zájem i další lidé. Testy ale nejsou levnou záležitostí. Celou rodinu by vyšly i na několik tisíc korun a malínští občané, kteří žijí mimo vytyčené ochranné pásmo, by si je museli sami zaplatit. S tím nesouhlasili a obrátili se na vedení města.

Vznikla tak listina, kam se zájemci o monitoring podepsali. Arch byl adresován kutnohorské radnici, čítal bezmála devadesát podpisů a lidé skrze něj žádali o proplacení výloh za testy. Jejich žádost se dostala tento týden na stůl zastupitelům. Ti přání Malínských splnili. Na základě jejich rozhodnutí radnice monitoring zaplatí.

V nejbližší době se tak udělá hromadná objednávka testů. „Samotné testy zpracuje Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,“ uvedl místostarosta Kutné Hory Josef Viktora. Dohromady bude monitoring město stát 26100 korun. Testování má dvě částí. První vzorky budou obyvatelům Malína ke kontrole odebrány v nejbližších dnech. Musí totiž být hotové, než se začne pracovat s náspy mostu, což má být v druhé polovině dubna. Druhý vzorek se odebere, až budou ukončené práce na demolicí mostu. „Na druhém termínu odběrů se poté opět domluvíme a opět vzorky se opět odeberou hromadně,“ dodal Viktora.

