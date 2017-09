Bude mít Kutná Hora cyklostezku? Uvidí se v březnu

Kutná Hora - Kutná Hora je zase o kousek blíž k realizaci dvou cyklostezek na území města. Jedna by měla vést z Kaňku do Sedlce, druhá pak podél Vrchlice od nádraží Kutná Hora Sedlec až ke Středovým pekárnám. Obě cyklostezky by pak společně měly tvořit tři a půl kilometru dlouhý propojený úsek. O tom, zda-li se cyklostezky začnou budovat, bude rozhodnuto v březnu příštího roku.

Cyklostezka. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Jiří Kopáč

Tehdy by se totiž vedení města mělo dovědět, že na zamýšlenou akci budou peníze, neboť by mělo obdržet rozhodnutí o dotaci. Žádost o ní byla podána v tomto týdnu. Informaci potvrdil starosta Kutné Hory Martin Starý. „Na obě akce je už stavební povolení. Původně jsme je chtěli řešit separátně, ale dostali jsme informaci, že je lze spojit v jednu akci,“ uvedl šéf Investičního odboru Městského úřadu Kutná Hora Jiří Janál.

Díky tomu je prý i větší šance na získání dotačních peněz. „Bylo nám odborníky řečeno, že máme větší šanci na získání dotace, pokud obě akce spojíme,“ vysvětlila místostarostka Kutné Hory Zuzana Moravčíková. První cyklostezka, respektive stezka pro chodce a cyklisty, v délce jeden kilometr by měla vést z Kaňku do Sedlce podél hlavní komunikace, ukončena bude před začátkem nákupní zóny v ulici U kola. Druhá cyklostezka v délce jeden a půl kilometru by měla vést podél říčky Vrchlice od Středových pekáren až na nádraží Kutná Hora Sedlec.

Obě cyklostezky by ale navíc měl propojovat zhruba kilometrový úsek vedený Sedlcem podél katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele až ke zdejšímu nádraží. „To propojení vychází z logiky věci, obě cyklostezky na sebe navazují tak, aby se lidé z Kaňku dostali do Sedlce a odtud poté až do města,“ uvedl Martin Kremla, který má na Městském úřadě v Kutné Hoře na starosti investiční záměry. Podle něj je důležité, aby obě cyklostezky tvořily jeden celek právě proto, aby později mohly být zařazeny do komplexního systému ostatních středočeských cyklostezek.

Vyřešeny by také měly být všechny pozemkové a majetkové poměry. „Bez toho bychom ani nedostali stavební povolení. Cyklostezky povedou buď po pozemcích města, nebo jsou uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích,“ doplnil Kremla. Městská rada zároveň schválila smlouvu o nájmu pozemků mezi Městem Kutná Hora a Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) za účelem realizace a provozování cyklostezky.

Samotní cyklisté mají sice z plánované cyklostezky radost, někteří z nich si ale neumí představit právě ono propojení obou cyklostezek. "Na trase, po které jezdím, mě nejvíce zajímá úsek od sedleckého nádraží k mostu u pekáren, to bude fajn spojení. Něco takového ve městě chybí. Na druhou stranu si neumím představit to propojení s druhou cyklostezkou přes Sedlec," uvedl cyklistický nadšenec Josef Dvořák. Také z nově vzniklého kutnohorského klubu zaznívá radost. "Za každý metr cyklostezky budeme rádi, protože to v Kutné Hoře na rozdíl od jiných měst chybí," uvedl předseda Klubu cyklistů Kutná Hora Jan Rada.

Předpokládané náklady na obě cyklostezky jsou ve výši 20 milionů korun. Dotace by měla až ve výši 90 procent z uznatelných nákladů, přičemž uznatelnými náklady nebudou náklady na veřejné osvětlení mimo obec. "Pokud nám dotaci přidělí bude záležet, zda zastupitelstvo dotaci přijme a zaváže se k finanční spoluúčasti. Toto rozhodnutí předjímat neumím," vysvětlil Janál.