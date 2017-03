Bude nové autobusové nádraží? Záleží na dotaci

Kutná Hora /VIZUALIZACE/ - Myšlenka přesunutí autobusového nádraží k vlakové zastávce Kutná Hora – město je stále živá. Nyní byla zpracována studie, která ukazuje, jak by dopravní terminál mohl vypadat a zejména jak by mohl dopravně fungovat.

Vizualizace nového terminálu v Kutné Hoře.Foto: Ehl&Koumar architekti

Nový terminál by měl vzniknout na nevyužívaných drážních pozemcích mezi vlakovou stanicí a bývalou drážní budovou na křižovatce ulic Štefánikova a Sokolská. „Kromě terminálu zde dojde i k vybudování parkoviště pro osobní automobily. Vznikne tu předběžně 60 parkovacích míst," uvedl starosta Martin Starý.

Parkoviště by mělo být umístěno přímo vedle autobusového terminálu směrem do centra města.

Kromě výstupní a nástupní hrany linkových autobusů a parkoviště, počítá studie rovněž s nezbytnou odstavnou plochu pro stání autobusů. Prostor pro pěší bude řešen s důrazem na pobytovost, kromě nezbytného mobiliáře se zde počítá se sochami a zelení doplňující architekturu terminálu. Studie plánuje i využití samotného drážního domu, kde by mohla být kavárna, informační bod pro návštěvníky města či půjčovna kol.

Přesunutím autobusového nádraží k vlakové zastávce Kutná Hora – město by se mohlo zlepšit propojení hromadné dopravy ve městě. Lidé, kteří přijedou do Kutné Hory autobusem či naopak vlakem, mají mnohdy problém s přestupem. „Pokud má člověk s sebou větší zavazadlo a musí se přepravit na vlakovou zastávku, není to jednoduché," řekla Martina Charvátová z Kutné Hory. Podle ní lidem mnohdy daný spoj ujede jen o pár minut. Po vybudování terminálu by se ale tohle mělo změnit.

Zpracovaná studie je ale zatím prvním krokem k realizaci terminálu. Nyní se bude zpracovávat další stupeň projektové dokumentace a samotný terminál by pak mohl v ideálním případě stát v Kutné Hoře do tří let. „Záleží hlavně na tom, zda se nám podaří získat dotaci," řekl Starý. Celková cena nového terminálu se pohybuje kolem 50 milionů bez DPH a dotace, o kterou bude město usilovat, by mohla pokrýt 90 procent uznatelných nákladů.

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNĚTE: