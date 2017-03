Budova bývalé základní školy je národní kulturní památkou

Kutná Hora uspěla se snahou, aby se budova bývalé základní školy v ulici Na Náměti stala kulturní památkou. Ministerstvo kultury její žádosti vyhovělo.

Znamená to, že město má šanci získat dotaci na nákladnou přestavbu této budovy na městskou knihovnu. Novinářům to řekl místostarosta Josef Viktora.

Starosta Kutné Hory Martin Starý v pátek na ministerstvu kultury podepsal, že se město vzdává odvolání proti rozhodnutí o zápisu mezi kulturní památky a rozhodnutí tak okamžitě vstoupilo v platnost. Nyní budou následovat další nezbytné kroky k tomu, aby město mohlo podat žádost o dotaci, která musí být bezpodmínečně podána do konce měsíce. K jedné změně však dojde. „Žádost ale nebude podávat město, nýbrž samotná knihovna. Ta má šanci získat větší dotaci, až do výše 95 procent uznatelných nákladů. Pro město by to zároveň znamenalo nižší spoluúčast," vysvětlil Josef Viktora.

Náklady na rekonstrukci se odhadují na 100 milionů korun, spoluúčast města by se měla pohybovat kolem pěti milionů korun. Projekt je podle místostarosty nyní dotažen do stavebního povolení, výstavba by měla přijít na řadu v příštím roce.

Město se dotaci pokusilo získat už loni. Tehdy ale narazilo právě na ten problém, že budova bývalé zvláštní školy není na seznamu národních kulturních památek. Pouhý fakt, že se nachází v památkové zóně UNESCO, nestačil.

