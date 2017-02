Budově u Základní školy Jana Palacha hrozí v budoucnu demolice

Budova, která se nachází u Základní školy Jana Palacha v Kutné Hoře, chátrá. Město Kutná Hora má do budoucna s touto budovou další záměry. „Nejprve musíme na tomto místě vyřešit pozemkové problémy," řekl starosta Kutné Hory Martin Starý. Zhruba třetina pozemku totiž patří Státnímu statku Čáslav.

Až vyřeší Kutnohorští pozemkové vztahy, nabízí se otázka, co na tomto místě v budoucnu vznikne. „Nabízí se hned několik variant," dodal starosta.

První z nich je, že by mohlo v této budově vzniknout sociální či rodinné centrum pro maminky s dětmi. Je však také možné, že by mohly v budoucnu v této budově vzniknout jesle. „Dozvěděli jsme se informaci, že budeme muset do budoucna ze zákona zajistit jesle, které budou určené pro dvouleté děti," uvedl starosta. Pokud by ale město do budoucna uvažovalo o jedné z těchto variant, nejprve se bude muset zajistit rekonstrukce budovy. Tyto dvě varianty by pomohly k „oživení" akcí pro děti na kutnohorském sídlišti.

Tou třetí a zároveň poslední variantou, která se nabízí, by byla demolice této budovy. „Když se tato budova stavěla, byla vlastně postavena jako provizorní. V současné době je kromě špatného stavu také energeticky náročná," dodal Martin Starý. V těchto místech by tak mohlo v budoucnu vzniknout například i parkoviště, nebo parkovací dům. O tom se mluví v Kutné Hoře již delší dobu.

Sídlištní komise se nabízí, že udělá na sídlišti Šipší v Kutné Hoře průzkum, zda by byl o parkovací místa v parkovacím domě zájem. „Kdyby byl zájem minimálně o polovinu míst v parkovacím domě, zkusili bychom oslovit investora," řekl kutnohorský starosta. Zbytek míst v parkovacím domě by mohl být pronajímán dalším zájemcům, kteří by měli zájem si místo pronajmout například na den, týden či měsíc. Cena parkovacího domu je ale vysoká. Pohybuje se totiž kolem sta milionů korun.

V současné době záleží hlavně na majetkoprávním vyrovnání. Poté se Město Kutná Hora rozhodne, co u Základní školy Jana Palacha v Kutné Hoře vznikne. „Důležitá pro nás bude diskuze s lidmi, aby nám řekli, co si na tomto místě představují," řekl starosta Kutné Hory.

Kutnohorský deník se obyvatel sídliště zeptal. „Líbilo se mi zde rodinné centrum pro maminky s dětmi. V tomto místě žije poměrně dost maminek s dětmi a toto nám tu velmi chybí," řekla Lenka Navrátilová ze sídliště Šipší. Petr Kasal ze sídliště je jiného názoru. „Uvítal bych na tomto místě parkovací místa. Těch je tu nedostatek. Když přijedu domů večer, stává se, že i několik minut objíždím a hledám volné parkovací místo," řekl.

