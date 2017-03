Bývalý místostarosta Jiří Havlíček bude ministrem průmyslu a obchodu

Město Čáslav je „baštou" ministrů průmyslu a obchodu (MPO). Po čáslavském rodákovi Milanu Urbanovi, který post ministra ve stejném resortu zastával v letech 2003-2006, se novým ministrem MPO stane Jiří Havlíček.

Jiří Havlíček, bývalý místostarosta Čáslavi.Foto: archiv ČSSD

Do funkce ho příští týden jmenuje prezident České republiky Zeman. Jiří Havlíček je bývalý první místostarosta Čáslavi a stále úřadující čáslavský zastupitel. „ Jmenování ministrem průmyslu a obchodu je pro mne především velkou profesní a osobní výzvou. Rozhodně to není tak že bych se na funkci ministra dlouhodobě připravoval nebo že bych to očekával,“ vyjádřil své první dojmy Jiří Havlíček s tím, že rozhodujícím faktem pro přijetí postu ministra byla především důvěra premiéra Sobotky.

V den nástupu do funkce mu bude pozastaven výkon služby státního zaměstnance, který zastává jako dosavadní náměstek ministra. Po odchodu z vlády se bude moci vrátit na své původní místo. Umožňuje to služební zákon. Výhodu v tom spatřuje čáslavský starosta Jaromír Strnad. „Mám radost, že po odchodu z funkce ministra bude moci pokračovat ve své práci jako náměstek, to je velká výhoda. Zároveň má radost, že Čáslav bude mít dalšího ministra. Jiřího znám z jeho působení na radnici, je velmi schopný, při práci zapomíná na čas a pracuje na maximum,“ uvedl Strnad s tím, že pokud by možnost pozastavení funkce náměstka MPO nebyla možná, Jiří Havlíček by ministerský post pravděpodobně nepřijal.

Jiří Havlíček ve funkci vystřídá Jana Mládka, který byl odvolán na konci února. Premiér Bohuslav Sobotka ve druhé polovině března navrhl prezidentu Miloši Zemanovi na uvolněnou funkci právě Havlíčka.

