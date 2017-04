Čáslav rozdělila dotace, hokejistům jde půl milionu

/INFOGRAFIKA, ANKETA/ - Když stavbaři v roce 1984 poprvé kopli do země a začali u Trmic stavět budoucí dálnici D8, bylo stávajícímu ministru dopravy 25 let. Asi by si tehdy Dan Ťok nepomyslel, že uplyne dalších 32 let a bude to právě on, kdo s dalšími politiky v prosinci 2016 přestřihne pásku a uvede do provozu poslední zbývající 16kilometrový úsek autostrády, která Česko spojila s Drážďany a Berlínem.