Čáslav versus Kutná Hora. Jak se žije sportovcům?

Kutnohorsko – Ve druhém díle našeho seriálu se zaměříme na sportoviště a provozované sporty v obou městech. Ačkoliv obě mají společné to, že jim prozatím chybí víceúčelová sportovní hala, sportovci zde využití najdou v mnoha odvětvích.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Město Čáslav se pyšní sportovním areálem Vodranty. To se nachází v příjemném prostředí městského lesoparku. Součástí sportovního areálu je lehkoatletický stadion, který má kvalitní tartanový ovál o délce 400 metrů se šesti dráhami a vybavením pro všechny atletické disciplíny. „Zázemí zde máme opravdu kvalitní, pro atletiku téměř ideální,“ uvedl Josef Snížek, sportovec, který zde několikrát týdně Ve sportovním areálu nechybí ani šest antukových tenisových dvorců se zázemím. Na atletickém stadionu mohou sportovci také provozovat další atletické disciplíny, kterými je skok o tyči, skok daleký, skok vysoká a všechny ostatní disciplíny. Jakýmsi kutnohorským „ekvivalentem“ je stadion SKP Olympia Kutná Hora.

I zde se dají provozovat všechny atletické disciplíny, stadion je zároveň zázemím pro work-outové hřiště. Na něm v rámci svých venkovních tréninků trénují závodníci spartan race, kteří mají ve městě oficiální skupinu nazvanou Spartan Race Training Group Kutná Hora. Tréninky vede elitní závodník z Kutné Hory Michal Pavlík, který o časech tréninků informuje skrze svůj sportovní profil na Facebooku pod hashtagem #klukzkutnehory. Součásti areálu je i travnatá plocha, kterou ale kupříkladu fotbalisté využívat nemohou, alespoň prozatím. „Tráva ještě není zhutnělá, byla setá do písku a potřebuje ještě minimálně rok.

Pak by prostor mohla využívat fotbalová přípravka a žáci, ale je to podmíněno tím, aby se jejich tréninky nekryly s těmi atletickými,“ uvedl předseda SKP Olympie Karel Ptáček. Kutnohorští fotbalisté tak využívají hřiště v Lorci, Sedlci a Kaňku, umělá tráva jim je k dispozici na sídlišti Šipší a také na Žižkově. Také čáslavští se pyšní fotbalovými hřišti. Jedno z nich je s umělým trávníkem, to druhé s klasickým. Fotbalisté mohou využívat i třetí hřiště s travnatou plochou, které je právě součástí atletického stadionu.

V areálu je taktéž zimní stadion, jehož historie není příliš dlouhá. V plném provozu je totiž zimní stadion od prosince roku 2016. Na zimním stadionu je vždy od konce srpna až do konce března ledová plocha. Od poloviny dubna na do poloviny srpna pak funguje zimní stadion také, a to s multifunkční plochou Stilmat. Tu lze využít hned pro několik dalších sportů, a to In-line hokej, hokejbal, florbal, futsal. Dva poslední sporty se hrají i v Kutné Hoře a to kupříkladu v hale Bios. Pro hokej i in-line hokej najdou sportovci zázemí na zdejším zimním stadionu. V Čáslavi nechybí ani městské lázně. Kromě plaveckého bazénu zde lidé najdou saunu i páru, v létě plovárnu. Totéž najdou milovníci vody i v Kutné Hoře, jen letní plovárna nabízí navíc tobogán a velkou skluzavku.

Jak už bylo řečeno, sportovcům obou měst ke spokojenosti chybí snad jen víceúčelová sportovní hala. Zatímco v Kutné Hoře sportovci netrpělivě čekají na její dostavbu, v Čáslavi, ačkoliv vedení města o její výstavbě v širším kontextu debatovalo, v současné době se o ní s největším pravděpodobností jednat nebude.