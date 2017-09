Čáslav versus Kutná Hora. Kde se žije lépe?

Kutnohorsko /INFOGRAFIKA/ – Města Čáslav a Kutná Hora od sebe leží přibližně deset kilometrů. I přesto obyvatelé měst platí rok co rok rozdílné poplatky.

Například v Čáslavi platí lidé poplatek za odpady ve výši 540 korun za jeden rok, Kutné Hoře je to o stokorunu více. Čáslavany může sice nižší poplatek, než je v Kutné Hoře potěšit, doprovází jej ale nepříjemnost v podobě čáslavské skládky. Brali by lidé v Čáslavi raději vyšší poplatky, kdyby neměli v blízkosti jejich města skládku? Martina Horníčková z Čáslavi skládku příliš neřeší. „V Čáslavi jsem dlouho a beru jako fakt, že tu skládka je. Jen doufám, že na ni vozí opravdu jen to, co tam patří,“ řekla Martina Horníčková. Nelíbila si jí totiž například situace, kdy byla dovážena na čáslavskou skládku toxická zemina s arsenem z Malína. „Problém nastane asi ve chvíli, kdy začne hořet. Doteď tu ale žijeme se skládkou a jsme živí, tak snad to tak bude i nadále,“ dodala s úsměvem.

Větší poplatek by ale raději za odpad zaplatil Čáslavan Ivan Škvor, kdyby nebyla v Čáslavi skládka. „Určitě není dobře, že tu máme skládku. Jen se podívejte na ty tuny odpadků,“ řekl Ivan Škvor. I on doufá, že jsou na skládce striktně dodržována všechna bezpečnostní opatření. „Je to ostuda města. Vždyť se na ní lidé dívají, ještě než do našeho města vjedou,“ uvedl.

Naopak obyvatelé Kutné Hory by skládku v blízkosti města nebrali ani za nic. „Rozdíl v poplatku za odpad je sto korun za rok. To není žádná hodnota. A už vůbec ne proto, abychom tady měli skládku, která každou chvíli hoří a zamořuje okolní vzduch zplodinami,“ řekla Silvie Nováčková.

Co se týče poplatků za psy, je o něco málo nižší v Čáslavi. Lidé v obou městech je ale berou jako adekvátní. Ti, co mají v čáslavském bytu čtyřnohého miláčka, platí jednou za rok 600 korun. Helena Potočná bere každoročně tento poplatek jako fakt a jeho výše si jí zdá v pořádku. „Určitě je to v pořádku, že město poplatek za psy vybírá. Na vesnicích platí méně, my jsme ale ve městě, a tak musíme s vyšším poplatkem počítat,“ poznamenala.

Podle ní je určitě dobře, že senioři platí menší poplatek za psy. „Přeci jenom si musí vystačit jenom z důchodu. Určitě to schvaluji,“ upřesnila. „Kutnohoráky“ v tomto ohledu trápí hlavně nezodpovědní „pejskaři“. „Máte-li v bytě psa, měl byste za něj bez diskuse platit a to za každého. Bohužel to v našem městě tak úplně nefunguje a znám vícero majitelů psů, hlavně na sídlištích, kteří za své psy zkrátka neplatí,“ uvedl Martin Procházka s tím, že v Čáslavi v tomto ohledu dost pomohla takzvaná „psí“ vyhláška.

Také parkování v centru města vychází podle všeho lépe pro Čáslavany. Místní jsou s parkováním na čáslavském náměstí spokojení. „Oproti jiným městům máme velké náměstí a zaplatit ve všední den za hodinu parkování pět korun, mi přijde v pořádku,“ řekl Zdeněk Morávek. To v Kutné Hoře je to s parkováním v centru města podstatně složitější. Platí se nejen za parkování, ale také za průjezd. V centru se navíc řidič smí zdržet pouhých třicet minut, za kterých zaplatí deset korun. Místo na zaparkování navíc obvykle hledají těžko.