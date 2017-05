Čáslavští by nový skatepark ve městě uvítali

Kutnohorsko - Skatepark v Čáslavi je již delší dobu v nevyhovujícím stavu. Situaci začala nyní řešit i čáslavská radnice. „Stojíme před rozhodnutím, zda stávající, i když nevyhovující, skatepark opravit, nebo na místě vybudovat zcela nový," shrnul starosta Čáslavi Jaromír Strnad s tím, že čáslavská radnice v současné době zjišťuje, jak by si skatepark představovali místní.

Skateboardisté by samozřejmě nový skatepark vítali. „Materiálově se nejčastěji používá beton nebo vodovzdorná překližka. Asfaltový povrch není vhodný,“ vysvětlil Jakub Blažek. V Čáslavi se mu zdá zbytečná takzvaná U-rampa.

Podle něj by se dal tento prostor využít daleko lépe, například prvky pro více skoků a překážkami, které by posloužily také cyklistům nebo in-line bruslařům. „Myslím si, že by nový skatepark vytáhl mladé od počítačů a šli by se hýbat,“ zdůraznil jeden z kladů Martin Horáček.

V Kutné Hoře není o skatepark zájem. „Bohužel, snažili jsme se oslovit lidi, co se tomu věnují, abychom měli důvod to pro někoho dělat,“ uvedl starosta Kutné Hora Martin Starý. Nenašel se ale žádný spolek, který by měl zájem spolupracovat. „Máme ale připravenou studii. Skatepark by se dal realizovat na Olympii,“ dodal Starý.

Skatepark nemají ani v Uhlířských Janovicích, naopak ten ve Zruči nad Sázavou slouží, k naprosté spokojenosti, už dlouho „Ve sportovním areálu máme skatepark přibližně let,“ připomněla Ludmila Vlková z Městského úřadu ve Zruči nad Sázavou.