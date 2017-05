Kostel v Čáslavi může dostat novou fasádu

Čáslav - Kostel sv. Alžběty v Čáslavi by se mohl dočkat lepšího vzhledu. Čáslavská radnice s touto myšlenkou žádá na letošní rok příspěvek ve výši 440 tisíc korun z programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky. „Navrhli jsme opravu fasády kostela," potvrdil místostarosta Čáslavi Daniel Mikš.

Kostel sv. Alžběty v ČáslaviFoto: Deník / Kovandová Diana

Dotace by v případě opravy nebyla konečnou částkou. I radnice počítá s vydáním peněz na obnovu fasády. „Příspěvek města by byl 90 tisíc korun. Dojde k tomu ale pouze ve chvíli, kdy bude částka 440 tisíc korun vlastníkovi, kterým je římskokatolická farnost, přidělena," dodal místostarosta. Zda do Čáslavi půl milionový příspěvek na opravu kostela půjde, bude jasné v červnu tohoto roku.

Kostel sv. Alžběty ale nemusí být jedinou památkou, která by letos mohla být alespoň částečně opravena. Radnice každoročně dostává i příspěvek z programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Tato částka je vždy investována do projektu, který je vybrán z několika návrhů. Komise regenerace památkové zóny letos vybrala opravu městského domu číslo popisné 154 na náměstí. „Před časem byla dokončena fasáda na boku budovy směrem k evangelickému kostelu. Nyní by se zhotovila druhá strana budovy," popsal záměr Daniel Mikš.

Loňský příspěvek z programu regenerace pomohl zaplatit opravu čáslavského mariánského sloupu. Tato oprava, jejíž celková cena se vyšplhala na 466 tisíc korun, je již hotová a podle místostarosty je povedená. „Letos chceme ještě poupravit dlažbu kolem morového sloupu, kde chybí nějaké dlaždice," doplnil místostarosta.

S penězi z programu regenerace městských památkových zón letos počítají i v Kutné Hoře. Částka by měla být 2 miliony korun. K jejímu projednávání se zastupitelé dostanou na květnovém zasedání.

Města Zruč nad Sázavou a Uhlířské Janovice nebudou v letošním roce žádnou kulturní památku opravovat za pomoci programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.