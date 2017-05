Část ulice Na Náměti je uzavřená, ubylo na třicet parkovacích míst

Kutná Hora – Doprava v centru Kutné Hory se v budoucnu změní. V současné době o tom jedná město Kutná Hora se společností ARRIVA Východní Čechy. Přímo do centra Kutné Hory by měly v budoucnu zajíždět hned dvě autobusové linky, a to v intervalu přibližně 30 minut.