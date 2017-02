Centrum Kutné Hory je prázdné, ostatní města to netrápí

Jeden prázdný obchod vedle druhého. To je současná realita centra Kutné Hory a jeho bezprostředního okolí. Navíc obchody, které jsou ještě otevřené, zavřít plánují.

Centrum Kutné Hory je prázdné. Městští strážníci ale pokutují nekompromisně.Foto: Deník / Kratochvílová Hana

Jen od začátku roku jich zavřelo kolem pěti. Končí třeba i papírnictví, které zde fungovalo čtyřicet let a přežilo i dobu minulého režimu. Obchodníci, realitní makléři, ale i široká veřejnost se shodují: kamenem úrazu je parkování. V centru města se zkrátka zaparkovat nedá, nebo jen na třicet minut.

„Říkám to již několik let. Dostupnost centra města je strašně složitá. Když jsme měli ještě kancelář v Tylově ulici, zákazníci, kteří za námi jeli, prostě nezaparkovali. I tak ale museli zaplatit za průjezd městem. To byl jeden z důvodů, proč jsme kancelář přestěhovali,“ uvedl vedoucí pobočky MM reality v Kutné Hoře Pavel David.

Podle něj příčinou prázdných obchodů nejsou ani vysoké nájmy.„Za posledních několik let šly pronájmu dolů až o polovinu. Obchod, který jsme dříve nabízeli za deset tisíc, se dnes nedaří pronajmout ani za pět,“ doplnil. Prázdné centrum města bylo důvodem pro zavření také dalšího obchodu. Sport Beneš, který fungoval v Šultysově ulici, si mnozí dospělí Kutnohoráci pamatují ještě jako děti.

Proč obchody v centru zavřely?

Nyní je zavřený. „Těch faktorů, proč jsme obchod zavřeli, bylo více. Město je vylidněné, chybí kupní síla,“ uvedl majitel obchodu. Zavřel i obchod se spodním prádlem v Kollárově ulici, zmiňované papírnictví i obchod s obuví o kousek výš zavřou s koncem února. A tady se obchodníci shodují v další věci: EET je jen poslední kapkou v pomyslném poháru vína, nikoliv hlavní příčinou. V posledních dnech je navíc možné denně v centru města vidět městské strážníci, kteří nemilosrdně pokutují každého, kdo nemá potřebný lístek pro průjezd městem. Koupit jej ale není tak jednoduché, jak se zdá.

Automat, který je navíc špatně viditelný, bere pouze desetikoruny, s ostatními drobnými mincemi mají řidiči smůlu. Když už ale u automatu za volantem sedí, nemají jinou možnost než v cestě směrem do centra pokračovat. Nacházejí se totiž v jednosměrce, ve které se couvat nedá. Každý, kdo sem jede poprvé, a strážníci městské policie mu vzápětí dají pokutu, si nejenže připadá bezradný, ale cestu do centra Kutné Hory si pro příště dost rozmyslí. „Letos by ale mohlo dojít k rozšíření parkovacích míst,“ řekl starosta Kutné Hory Martin Starý.

Kolín ani Benešov prázdná centra netrápí

Hlavní kolínské náměstí prázdné výkladní skříně zavřených obchodů a provozoven netrápí. Naopak otevírají další, nové. Někdy fungují krátce, po čase se ve stejných prostorách objeví jiný obchod či restaurace, ale nebývá mezi tím dlouhá prodleva, ve většině případů jsou uvolněné prostory obsazené jiným zájemcem poměrně rychle.

V ulicích navazujících na Karlovo náměstí je situace podobná. Ani největší města na Benešovsku netrápí prázdné obchody, jak prozradili úředníci z majetkových odborů příslušných radnic. Stabilně mají většinu nebytových prostor v majetku města obsazené. „Situace je stabilní, k častým změnám nájemců nedochází. Horší je to v malých osadách,“ uvedl starosta Votic Jiří Slavík.

Ve Vlašimi, stejně jako v Týnci nad Sázavou, v Benešově i v Sázavě, hlásí zaplněné domy v majetku města. Horší to je se soukromými subjekty. Žižkovo náměstí, které ve Vlašimi bylo dlouhou dobu centrem dění a nabízelo obyvatelům řadu obchodů a služeb, se aktuálně stalo náměstím prázdných domů. Budovy ale vlastní soukromníci a většina podnikatelů se přesunula k větším obchodním domům, které vyrostly na území Vlašimi v nedávné době. „Centrum zájmu se přesunulo jinam,” prozradil Tomáš Zeman z majetkového odboru ve Vlašimi.