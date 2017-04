Cesta z Malína do Kutné Hory trvá v dopravní špičce i půl hodiny

Nejen obyvatelům Malína komplikují život objížďky způsobené rekonstrukcí mostu.

Řidiči mají možnost si každé ráno a odpoledne vybrat ze dvou objízdných tras. Ani jedna z nich však není ideální.

Přes Skalku

Pokud se rozhodnout jet řidiči přes Kaňk, je velmi pravděpodobné, že v dopravní špičce narazí na problém. Řidiči automobilů na hlavní silnici projíždějí v lokalitě Skalka velkou rychlostí a z Kaňku směrem na Malín lze většinou odbočit jen velmi obtížně.

Cestu komplikuje v této lokalitě taktéž vyježděná silnice.

Při zpáteční cestě z Malína do Kutné Hory naráží řidiči na Skalce v dopravní špičce snad ještě na ještě větší problém. Tím je opět odbočení, a to opět na Skalce směrem na Kaňk. Tam chybí zejména odbočovací pruh. Auta, která čekají na odbočení, vytváří dlouhou kolonu. Na místě v této chvíli zavládá zmatek.

Někteří řidiči osobních i nákladních automobilů z protisměru dokonce blikají světly a pouští i na hlavní silnici nešťastné řidiče jedoucí z Malína.

Realizace odbočovacího pruhu na Skalce je v nedohlednu. V současné době je navržen a zprojektován kruhový objezd, který by měl být v budoucnu na Skalce vybudován. „S největší pravděpodobností k tomu dojde až po realizaci malínského nadjezdu,“ řekl Miroslav Paleček z Ředitelství silnic a dálnic.

Podle Palečka je tato křižovatka dlouhodobým problémem a situace zde nebyla příznivá ani v době, kdy malínský most ještě ani zdaleka uzavřený nebyl.

Přes Církvici

O něco lepší je situace při jízdě z Kutné Hory do Malína přes Církvici. I zde ale nastává problém. V blízkosti křižovatky se, při snaze odbočit směrem na Malín, tvoří kolony v případě, kdy Církvicí projíždí vlak či několik autobusů, nákladních automobilů nebo osobních automobilů.

Řidiči zde v takovém případě tráví až desítky minut. Problematicky situaci vnímá i Martina Nováčková z Malína. „Lidé, kteří dojíždí do Kutné Hory do práce, mnohdy nadávají. Někdy dojedete do Malína za čtvrt hodiny, jindy trvá cesta dvojnásobek času,“ řekla.

Trasa z Kutné Hory do Malína přes Církvici

Místo a čas odjezdu: Na Náměti v Kutné Hoře v 6.45 hodin

Cílové místo a čas dojezdu: kostel sv. Štěpána v Malíně v 7.10 hodin

Doba jízdy: 25 minut

Ujetých kilometrů: 10

Nejhorší úsek na cestě: odbočení v Církvici směrem na Malín

Max. rychlost: 90 km/h

Místo a čas odjezdu: Na Náměti v Kutné Hoře v 15 hodin

Cílové místo a čas dojezdu: kostel sv. Štěpána v Malíně v 15.23 hodin

Doba jízdy: 23 minut

Ujetých kilometrů: 10

Nejhorší úsek na cestě: odbočení v Církvici směrem na Malín

Max. rychlost: 70 km/h



Trasa z Kutné Hory do Malína přes Skalku

Místo a čas odjezdu: Na Náměti v Kutné Hoře v 7 hodin

Cílové místo a čas dojezdu: kostel sv. Štěpána v Malíně v 7.27 hodin

Doba jízdy: 27 minut

Ujetých kilometrů: 8

Nejhorší úsek na cestě: odbočení na Skalce směrem na Malín

Max. rychlost: 90 km/h

Místo a čas odjezdu: Na Náměti v Kutné Hoře v 15.50 hodin

Cílové místo a čas dojezdu: kostel sv. Štěpána v Malíně v 16.17 hodin

Doba jízdy: 27 minut

Ujetých kilometrů: 8

Nejhorší úsek na cestě: odbočení na Skalce směrem na Malín

Max. rychlost: 80 km/h

Trasa z Malína do Kutné Hory přes Církvici

Místo a čas odjezdu: kostel sv. Štěpána v Kutné Hoře v 7.11 hodin

Cílové místo a čas dojezdu: Na Náměti v Kutné Hoře v 7.29 hodin

Doba jízdy: 18 minut

Ujetých kilometrů: 10

Nejhorší úsek na cestě: najíždění do odbočovacího pruhu směrem do Církvice

Max. rychlost: 90 km/h

Místo a čas odjezdu: kostel sv. Štěpána v Malíně v 15.24 hodin

Cílové místo a čas dojezdu: Na Náměti v Kutné Hoře v 15.44 hodin

Doba jízdy: 22 minut

Ujetých kilometrů: 10

Nejhorší úsek na cestě: zastavení vlaku v Církvici, který způsobil kolonu

Max. rychlost: 60 km/h



Trasa z Malína do Kutné Hory přes Skalku