Chodník z Kaňku do Sedlce je odložen, prý ale bude

Kutná Hora - Chodník bude, chodník nebude. Peníze sem, peníze tam. Tak nějak lze stručně popsat poslední vývoj událostí v souvislosti s plánovaným chodníkem z Kaňku do Sedlce. Ačkoliv to ještě v červnu vypadalo, že se chodník, na který nejen obyvatelé Kaňku čekají přes deset let, začne budovat už letos na podzim, je nyní vše jinak.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Lucie Kotrbová

Budovat se začne nejdříve příští rok. Hlavním důvodem je podle šéfa Odboru investic Městského úřadu Kutná Hora Jiřího Janála to, že radnice pozdě obdržela stavební povolení a než se uskuteční všechna potřebná výběrová řízení a dokumentace, „kopnout“ do země se letos zkrátka nestihne. „Získat stavební povolení není vůbec jednoduchý proces. Kupříkladu musíme obeslat všechny dotčené orgány a čekat, aby se k dané věci vyjádřili,“ vysvětil Janál.

I z toho důvodu se městští radní rozhodli, že původně vyčleněné finanční prostředky na chodník Kaňk – Sedlec přesunou na jinou investiční akci, a sice na rekonstrukci ulice Na Náměti. To vyvolalo vlnu nevole nejen mezi členy Osadního výboru Kaňk, ale také mezi opozičními i koaličními zastupiteli. „Není to jen chodník pro Kaňk, ale pro celou Kutnou Horu. Mělo by to mít prioritu,“ řekla předsedkyně Osadního výboru Kaňk Jana Lengerová.

Fakt, že se chodník letos budovat nezačne a z plánované akce se 4,9 milionu přesune na rekonstrukci ulice Na Náměti, ale podle ní není jediným kamenem úrazu. Janě Lengerové vadí i nedostatek komunikace ze strany vedení města. „V červnu jsme měli přislíbeno 7,5 milionu na stavbu chodníku. Myslím si, že když došlo ke změně, tak jsme mohli být informováni a ne se to dozvědět z dalších materiálů,“ doplnila Lengerová s tím, že to nepovažuje za férové jednání jak s osadním výborem, tak s občany.

Právě nedostatek komunikace, nad kterou vyjádřil lítost i místostarosta města Josef Viktora, byla pro opozici důvodem, proč původně nepodpořila přesun prostředků z chodníku „Kaňk“ na investiční položku "Komunikace Na Náměti". Pokud by se tak opravdu stalo, došlo by tak k celkem zapeklité situaci, kdy by se nezačal stavět ani chodník, nebyly by ale uvolněné prostředky ani na „Náměť". „Problémem byla absence komunikace mezi vedením města, radou a zastupitelstvem. V červnu se naprostá většina zastupitelů shodla, že se má bezodkladně začít stavět chodník Sedlec – Kaňk, vyčlenili jsme na to 7,5 milionu korun. Nikdo, starosta, rada, ani úředníci zastupitelům nic neřekli, tři měsíce bylo „ticho“. Po třech měsících, v září, byli zastupitelé postaveni před „hotovou věc“, že chodník letos nebude a peníze na něj se použijí jinde,“ řekl Karel Koubský ml. s tím, chodník Sedlec – Kaňk zůstává zásadní prioritou.

To ostatně zdůraznil i místostarosta Josef Viktora, který se občanům Kaňku omluvil. „Je mi líto, že osadní výbor nemá informace a musejí jít až na zastupitelstvo a tady si stěžovat na neinformovanost,“ řekl Viktora. Podle něj i po přesunu peněz na rekonstrukci ulice Na Náměti, který zastupitelé doslova v posledním tažení minulý týden schválili, zůstane na chodník Kaňk – Sedlec k využití ještě 2,6 milionu korun. „Tyto prostředky budou využity na přípravné práce tak, aby se letos stihla zpracovat prováděcí a projektová dokumentace a vysoutěžit dodavatel stavby,“ doplnil Viktora s tím, že příští rok chodník určitě stát bude. Optimistická je v tomto ohledu i jedna ze členek osadního výboru. „Jsem optimista, takže věřím tomu, že bude,“ řekla Malvína Krepsová.

I ji ale mrzí nedostatečná komunikace ze strany vedení města. „Jsme lidé a leccos bychom dokázali pochopit, nikdo nás ale neinformoval, nezavolal. Museli jsme tedy jako Osadní výbor jít na zasedání zastupitelstva. To je tak trochu plýtvání naším časem,“ dodala Krepsová.