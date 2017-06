Chybovali radní při zadání zakázek? Zřejmě ano

Kutná Hora - Město Kutná Hora zadává veřejné zakázky nečitelně a možná i porušuje zákon. Alespoň tak jsou o tom přesvědčeni mnozí z opozičních zastupitelů. Konkrétně by mělo jít minimálně o dva případy, na které upozornil Karel Koubský ml.

Hlavní sídlo kutnohorské radnice na Havlíčkově náměstí.Foto: DENÍK/Jitka Pokorná

I díky těmto skutečnostem bylo poslední mimořádné zasedání zastupitelstva velmi vyostřené. První případ se týkal služeb spojených s pracemi na sportovní hale na Klimešce. Rada města v zadávání veřejné zakázky podle všeho pochybila, když s firmou, která zpracovávala žádost o dotaci, uzavřela smlouvu nejen na zpracování žádosti na první etapu, ale také na etapu druhou a za obě akce město následně zaplatilo.

V unesení městské rady prosince 2015, které k takovému kroku opravňuje, ale nic takového není. Stojí tam pouze, že rada města schvaluje s firmou smlouvu pro rok 2016, nikoliv na rok další. „Ano, došlo k pochybení, že jsme uzavřeli i smlouvu na rok 2017, přestože nás usnesení rady zavazovalo jen k tomu na rok 2016,“ řekl šéf Odboru investic Městského úřadu Kutná Hora Jiří Janál s tím, že ale úmysl radních byl od počátku zřejmý, protože bylo jasné, že bude hala rozdělena do více etap.

„V audio záznamu není nic, co by jakýmkoliv způsobem zadávalo pochybnost o vůli členů rady města, kteří jednali a přijali usnesení, které máte před sebou,“ argumentoval Karel Koubský ml. s tím, že pochybuje, že si radní byli vědomi toho, že vlastně hlasují o něčem jiném než je na papíře.

Do diskuse se následně vložila místostarostka města Zuzana Moravčíková. „Od začátku se mluví o etapách, od začátku víme, že se musela udělat nejprve etapa jedna a jestliže pan Kuruc sehnal peníze na první etapu, bylo jasné, že bude žádat o dotace i na etapu číslo dvě,“ řekla Moravčíková s tím, že záměr rady, potažmo zastupitelstva byl jasný a bez druhé etapy by nemohla být první etapa. Zároveň navrhla možné řešení, že by se původní usnesení zpětně doplnilo.

Prověřením dvou veřejných zakázek byl již na minulém zasedání pověřen kontrolní výbor zastupitelstva města. „Dotčenými subjekty byl pan starosta a rada města,“ vysvětlil Karel Koubský st. s tím, že závěry kontrolního výboru by měly být projednány na dalším řádném zasedání městských zastupitelů 20. června spolu s vyjádřením starosty města i městské rady. Ten už předtím avizoval, že se k věci dříve vyjadřovat nebude.

Druhý případ spojený se zadáváním veřejných zakázek, se týkal služeb spojených s investiční akcí nazvanou Vybudování infrastruktury pro výuku na základních školách Kutná Hora. Šlo o zakázku na vypracování studie proveditelnosti v ceně přesahující něco málo čtyři sta tisíc korun. Rada města přijala usnesení, kterým sice vypsala veřejnou zakázku, ovšem v uzavřeném režimu, tedy bez otevřeného výběrového řízení.

Protože se jednalo o zakázku do dvou milionů korun, čili zakázku malého rozsahu, zákon ji takový postup umožnil. Poptány byly tři firmy, které spolu ovšem byly prokazatelně propojené a to jak vlastníkem, tak osobou, která zpracovávala účetnictví. „Co to je za výběrové řízení?“ zeptal se Karel Koubský ml.

Rada města následně vítězi přímo bez výběrového řízení zadala zakázku na studii proveditelnosti. „Šlo o tři vzájemně propojené subjekty, Zajímalo by mě, kdo řekl, že budou osloveny konkrétně tyto tři. Někdo to musel zadat a já se ptám, kdo,“ dotazoval se zase Ladislav Šorčík.

Karel Koubský ml. pak dokonce vyjádřil názor, že došlo jednoznačně k nezákonnému jednání a zda by nemělo být podáno trestní oznámení na neznámého pachatele. „Nechám to prověřit a dám k tomu písemné stanovisko. Tohle byla zakázka malého rozsahu, nic jsme neporušili, ani podmínky IROPu,“ řekla Moravčíková s tím, že co se týče projektových dokumentací a dalších věcí, je potřeba především kvalitu, což při otevřeném řízení ne vždy jde splnit, protože, nikdy není jistota, kdo se se do něj přihlásí.

Jasněji by mělo být na příštím zasedání, kdy se městští zastupitelé k ožehhavým tématům vrátí.