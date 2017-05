Církvice trápí stále nedokončené víceúčelové hřiště

AKTUALIZUJEME 5

Kutnohorsko /FOTOGALERIE, INFOGRAFIKA, ANKETA/ - Protikuřácký zákon platí. Kouření cigaret v restauracích skončilo. Jak to vypadá o prvním "nekuřáckém" dnu? Redaktoři Deníku vyrazili zjišťovat, co na to říkají hosté. Přinášíme vám reportáž z hospod a restaurací.