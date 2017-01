Dárců krve jsou tisíce, více je mužů

Kutná Hora - Krev nelze uměle vyrobit a její potřeba pro člověka je trvalá. Bez zásob krve se neobejde fungování žádné nemocnice. To vědí i v obou nemocnicích na Kutnohorsku, tedy v Městské nemocnici Čáslav a Nemocnici Kutná Hora.

V současné době zde však naštěstí mají dostatečnou zásobu krve. Každá z nich je zásobena z jiné transfúzní stanice. Zatímco čáslavská nemocnice má vlastní hematologicko-transfuzní oddělení, kutnohorská nemocnice jej má v nemocnici v Kolíně, pod kterou spadá.

Přestože se nemocnice v Čáslavi řadí k těm menším, základnu transfúzní stanice tvoří tisíce dárců. Číslo se pohybuje okolo 3500 dobrovolných dárců a ročně je zde provedeno kolem 3000 odběrů. „Je to dáno i tím, že se nám ta základna tak nějak přirozeně obnovuje. V rodině, kde chodí darovat rodiče, se dost často stává, že se pak stanou dárci také děti," uvedla vrchní sestra hematologicko-transfuzního oddělení Pavlína Kunášková. Podle ní lze také zcela jasně určit, kdo mezi dárci převládá. Jsou to muži. „Jsou jich asi dvě třetiny z celkového počtu dárců. Je to ale dáno spíše konstitučně. Ženy například nemají tolik krvinek," doplnila Kunášková. I když je dárců dostatek, zvou si v Čáslavi některé i na speciální odběry. Jedná se o ty dárce, kteří mají krevní skupinu RH-. Ta je někdy také nazývána „univerzální krví". „Jedná se o specifickou krevní skupinu, jejíž univerzálnost spočívá v tom, že se nekříží s krví příjemce," řekla Pavlína Kunášková.

Čáslavská transfúzní stanice je jedinou na Kutnohorsku. Nemocnici v Kutné Hoře zásobuje odběrné místo v Kolíně. I ta má nyní krve a jejích dárců dostatek.

Dárcem může být každý zdravý člověk ve věku 18 až 60 let s tělesnou hmotností nad 50 kilogramů.