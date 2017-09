OBRAZEM: Děti i dospělí opět cvičí ve zbraslavické sportovní hale

Kutná Hora - Chodník bude, chodník nebude. Peníze sem, peníze tam. Tak nějak lze stručně popsat poslední vývoj událostí v souvislosti s plánovaným chodníkem z Kaňku do Sedlce. Ačkoliv to ještě v červnu vypadalo, že se chodník, na který nejen obyvatelé Kaňku čekají přes deset let, začne budovat už letos na podzim, je nyní vše jinak.