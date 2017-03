Děti přespaly ve škole

Kutná Hora - Většina dětí z 2. C ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora si dobrovolně o něco prodloužila pobyt ve škole. Vyzkoušely si, jaké to je být ve škole večer a dokonce tu i přespat. Byla pro ně totiž připravena Andersenova noc, která se každoročně koná po celé zemi.

V úvodu jsme se seznámili se samotným spisovatelem, abychom věděli, kdo to vlastně pan Andersen byl a co dělal. Pak se děti s velkým nadšením pustily do četby. Společnými silami jsme zvládli přečíst pohádky: Malá mořská víla, Císařovy nové šaty, Statečný cínový vojáček, Malenka, Princezna na hrášku a Ošklivé káčátko. Sněhovou královnu jsme jen „nakousli“, protože na děti pak čekala jako pohádka na dobrou noc.

Aby dětem patřičně vytrávilo, před večeří se vyvětraly na terase, kde si zaskákaly na trampolíně, kreslily křídami a zaskotačily si.

Po večeři následovaly hry související s pohádkami, které četly a poznaly. Dle obrázků poznávaly pohádky, pak skládaly puzzle a určovaly, o jaké příběhy se jedná. Nechyběla sladká odměna za snahu a píli. Protože jsme měli mezi sebou i malou oslavenkyni narozenin, naším třídním zvykem jsme jí formou písničky poblahopřáli. Následovala nutná hygiena a pak už na děti čekala pohádka na dobrou noc. Zhlédly film „Sněhová královna“ a šly na kutě. Určitě se jim zdálo o některé postavě z pohádek…

Dana Mrňáková