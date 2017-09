OBRAZEM: Děti z mateřinky se pobavily při Jablíčkování

Vinice - Vozidlo Škoda Felicie řídila ve směru od obce Podhořany k obci Vinice v úterý 26. září šestačtyřicetiletá žena. "Při průjezdu levotočivou zatáčkou uvedla vozidlo do smyku a přejela do opačného směru, kde narazila s vozidlem do protějšího svahu silničního příkopu. Náraz vozidlo roztočilo a opět následně narazilo do svahu, kde zůstalo stát," uvedla policejní mluvčí Vendulka Marečková.