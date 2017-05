Display piloti lehkých bitevníků zahájili sezónu ve Strakonicích

EXKLUZIVNĚ 15

Jabloneckému deníku se exkluzivně podařilo získat dopis od Jiřího Kajínka poté, co se dozvěděl o prezidentské milosti, kterou Miloš Zeman podepíše po návratu z Číny. Do posledního okamžiku nebylo jasné, zda nepřijde prázdná obálka s čistým papírem. Dopis v poště ještě neznamenal, že na otázky odpověděl. Dnes šestapadesátiletý Kajínek strávil ve vězení víc než dvacet let.