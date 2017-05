Do centra Kutné Hory budou zajíždět autobusy

Kutná Hora – Doprava v centru Kutné Hory se v budoucnu změní. V současné době o tom jedná město Kutná Hora se společností ARRIVA Východní Čechy. Přímo do centra Kutné Hory by měly v budoucnu zajíždět hned dvě autobusové linky, a to v intervalu přibližně 30 minut.

Zastávka autobusu. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

První spoj by odjížděl z hlavního vlakového nádraží ve všední dny krátce po odbití celé, aby navazoval na vlaky od Prahy a Brna. „Jednalo by se o rychlolinku, která by nezajížděla na sídliště. Jela by po Masarykově ulici, poté zamířila do České ulice, kolem Spolkového domu, kašny a pokračovala k poliklinice,“ uvedl Radim Fedorovič z Rady města Kutná Hora.

Tak by se dostali lidé, kteří bydlí na Žižkově, v budoucnu z hlavního vlakového nádraží domů během dvaceti minut. Druhý spoj by jezdil přes náměstí necelou půlhodinu po rychlolince. Jeho trasa by však vedla již přes sídliště, a poté projížděl centrem města. Bude se jednat zatím o provoz zkušební, který by měl trvat přibližně jeden rok. „Poté dojde k vyhodnocení. Uvidíme, jaký o to bude zájem,“ dodal Radim Fedorovič.

Ten také prozradil, že centrem Kutné Hory budou projíždět takzvané midibusy, které měří 8,5 až 9,5 metru. V současné chvíli musí radnice počkat, až budou dokončeny opravy v ulici Česká. „Autobusy by mohly začít jezdit přes centrum v září nebo v říjnu,“ dodal na závěr Fedorovič.

Lidé z Kutné Hory budou rádi, pokud se podaří tuto myšlenku dotáhnout až do konce. „Bydlím v centru Kutné Hory a pracuji v Praze. Protože se mi nechce celý den nechávat auto na vlakovém nádraží, využívám autobusovou dopravu,“ uvedla Alena Nováčková. Té by autobusová linka zajíždějící přímo do centra Kutné Hory usnadnila život. „Byla bych ráda. Když jede autobusem hodně lidí, mnohdy trvá cesta i 40 minut,“ dodala.

Stejného názoru je i Filip Martin z Kutné Hory, který bydlí poblíž centra. „Já sice autobusovou dopravu využívám málokdy. Moje děti ale často, protože jezdí k babičce do Kolína vlakem. Při cestě využívají i autobusovou dopravu,“ řekl Filip Martin. Podle něj je to dobrý nápad. „Jen škoda, že to nikoho nenapadlo o pár let dříve,“ dodal. Martina Slavíka ze společnosti Slavík Time, která sídlí v Tylově ulici, by centrem projíždějící autobusy potěšily. „Určitě to jako obchodník vnímám pozitivně. Pamatuji si, když byly před patnácti lety na náměstí i poblíž něj všechny obchody obsazeny,“ řekl.

Myslí si, že by centrem projíždějící autobusy přitáhly do centra více lidí. Tím by se obchodníkům zvedly tržby a možná by se díky tomu podařilo otevřít i další obchody v centru Kutné Hory.