Do konce měsíce přijdou davy, shodují se v servisech

Začíná jaro a s ním pro řidiče pomalu končí období zimních pneumatik. K přezouvání aut na „letňáky" majitelé vozů přistupují různě.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lukáš Ivánek

Někteří v těchto dnech stále jezdí na zimních a s přezutím počítají až v dubnu. Jiní si již ať již sami doma, nebo v autoservisech s přezouváním pospíšili, protože je podle nich na to již počasí.

Podle odborníků svým spěchem ale dost riskují. Silnice totiž mohou ještě být po ránu namrzlé a letní pneumatika není v takových podmínkách účinná. Kdy je ideální přezout kola u automobilů na letní verzi, ale není stoprocentně jasné. „Samozřejmě závisí na počasí. Nejlepší je přezouvat na letní pneumatiky koncem března," uvedl Ondřej Dobiáš z pneuservisu v Miskovicích nedaleko Kutné Hory.

Teprve to začne

Chování řidičů v regionu by ho tak mohlo potěšit. Lidé s přezutím nikam nespěchají a autoservisy tak nápory zákazníků neevidují. Zatím! Například na Kutnohorsku očekávají první vlnu už za týden či za dva. Tak to vidí například v čáslavském pneuservisu Unikom. Vlnu zákazníků čekají konci měsíce. Tehdy ale předpokládají, že budou mít plno.

Ani v Kolíně zatím pneuservisy návaly na přezouvání pneumatik nezažívají. I oni toto období ale vnímají jako „klid před bouří". „Pomalinku začínají řidiči na přezouvání přijíždět, ale rozhodně žádný nával. Přijíždějí soukromí majitelé aut, firemní vozy se zatím nepřezouvají vůbec, ty mohou jet kamkoli, kde jsou ještě vysloveně zimní podmínky," řekli v pneuservisu George v Polepské ulici v Kolíně.

Objednávky jsou

Podobně jsou na tom i v EuromasterKalt v kolínské ulici K Raškovci. „Zatím je ještě brzy. Objednávky máme na 30., 31. března a první týden v dubnu," uvedla za servis Petra Jónová. „Začátkem dubna se začínají hodně přezouvat služební auta, dřív to firmy nedovolí," podotkla. Podle ní je ale bezpředmětné myslet si, že když člověk přezuje o čtrnáct dní dříve, ušetří zimní pneumatiky, které se mimo zimní období sjíždí. „Rozhodně není takové vedro, aby zimní pneumatika pod autem hořela," poznamenala Petra Jónová připomněla, že spěchat rozhodně není na místě. „Ještě jsou ranní mrazíky," řekla.

I řidiči na Benešovsku nařízení o zimních pneumatikách dodržují a raději počkají na lepší počasí. Proto se i do zdejších pneuservisů vypravilo zatím jen velice málo lidí. Potvrdil to například Stanislav Rokos z benešovské provozovny firmy Best Drive. „V tomto období se řidiči na přezouvání spíš jen objednávají," potvrdil.

