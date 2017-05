OBRAZEM: Do Kutné Hory dorazil Legiovlak

Kutná Hora - Legiovlak, který je projektem Československé obce legionářské a připomíná 100. výročí boje československých legií za samostatný stát, dorazil na vlakovou zastávku Kutná Hora – město.

Do Kutné Hory dorazil Legiovlak.Foto: Deník / Kovandová Diana

Legiovlak bude v Kutné Hoře k vidění do 21. května každý všední den od 8 do 18 hodin a o víkendu pak od 9 do 19 hodin. V Legiovlaku, který má celkem třináct vagonů, si příchozí může veřejnost prohlédnout, jak vypadal běžný příbytek vojáků i jak vypadaly další vagony, například vůz polní pošty, zdravotní vůz, kovářský vagon s obráběcí dílnou nebo krejčovský vůz.