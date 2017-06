Dobrovolní dárci krve zachraňují lidské životy

Kutnohorsko /INFOGRAFIKA, ANKETA/ - Světový den dárců krve připadá právě na dnešek. Akce se koná pro připomenutí těch, kteří se dobrovolně a nezištně rozhodli darovat krev pro záchranu druhého člověka. Motto letošního Světového dne zní: Každý dárce krve je hrdina.

Pro zajímavost

Ročně se ve světě uskuteční přes 110 milionů darů krve, z toho 47 procent je v zemích s vyššími příjmy, kde žije 19 procent populace. V těchto zemích je nejčastějším příjemcem člověk nad 60 let věku v plných 79 procentech případů.

Čáslavská transfúzní stanice je jedinou na Kutnohorsku. Nemocnici v Kutné Hoře zásobuje odběrné místo v Kolíně.

Čáslavská nemocnice má vlastní hematologicko-transfuzní oddělení, v současné době tam však naštěstí mají dostatečnou zásobu krve. Někdy se prý dokonce stane, že provedou odběry pouze objednaným dárcům, vždy prý záleží na aktuálních zásobách krve.

Přestože se Městská nemocnice v Čáslavi řadí k těm menším, základnu transfuzní stanice tvoří tisíce dárců. Číslo se pohybuje okolo 3500 dobrovolných dárců a ročně je tam provedeno kolem 3000 odběrů. „Je to dáno i tím, že se nám ta základna tak nějak přirozeně obnovuje. V rodině, kde chodí darovat rodiče, se dost často stává, že se pak stanou dárci také děti," uvedla Pavlína Kunášková z hematologicko -transfuzního oddělení.

V celkovém počtu dárců jednoznačně převládají muži, jsou jich asi dvě třetiny. Není to ale dáno jejich větším zájmem, jako spíše celkovou tělesnou konstitucí. „Ženy například nemají tolik krvinek," doplnila Kunášková. I když je dárců dostatek, zvou si v Čáslavi některé i na speciální odběry. Jedná se o ty dárce, kteří mají krevní skupinu RH-. Ta je někdy také nazývána „univerzální krví". Jedná se o specifickou krevní skupinu, jejíž univerzálnost spočívá v tom, že se nekříží s krví příjemce.

ODEBÍRAJÍ I PLAZMU

Oblastní nemocnice Kolín v tuto chvíli nedostatkem dárců také netrpí. Transfuzní a hematologické oddělení provádí ročně kolem pěti tisíc odběrů. K pravidelným odběrům dochází vždy v pondělí a v pátek od 6 do 9 hodin. Dárci darují krev bezplatně, mají jen možnost odpočtu z daní. Za každý odběr je možný odpočet dva tisíce korun. Dárci dostávají malý příspěvek na zlepšení stravování, dárky pouze od zdravotních pojišťoven.

Více dárců je mezi muži. „V Kolíně vždy darují krev společně příslušníci sboru dobrovolných hasičů okresů Kolín a Kutná Hora.

Nemocnice se také účastní akce Daruj krev s Českým rozhlasem," upřesnila mluvčí nemocnice Stanislava Kubincová. Transfuzní oddělení odebírá také krevní plazmu, a to už od roku 1992.

Potřebovali krev, šel jsem

Chotusice - Krevní skupina RH- patří k nejvzácnějším a její „majitelé" jsou, díky její univerzálnosti, těmi nejvyhledávanějšími. Jsou to to právě oni, kterým transfúzní stanice volají v případě nouze či náhlých událostí.

Patří k nim i Josef Kratochvíl z Chotusic. Krev daroval čtyřicet let a zastavil ho až věk. „Od pětašedesáti let už je to omezené, ze strany dárce už pak hrozí nějaká rizika," prozradil stále vitální senior.

Za dvacet bezpříspěvkových odběrů obdržel nejprve stříbrnou a později dokonce zlatou medaili Jana Janského, která je udělována za čtyřicet bezpříspěvkových odběrů. Josef Kratochvíl za svého aktivního dárcovství zažil období, kdy chodil darovat krev i čtyřikrát ročně. „Když jsem byl ve formě, tak jsem chodil darovat i každé tři měsíce. Z nemocnice volali i mimořádně, když byl třeba operační den nebo autonehoda, že potřebují krev, tak jsem šel," zavzpomínal Josef Kratochvíl s tím, že později chodil krev darovat už „jen" dvakrát ročně, vždycky ale bezplatně. „Dostával jsem jen poukaz na oběd a tabulku čokolády," dodal s úsměvem.

Darovat krev už sice nyní nechodí, pomyslné žezlo ale předal další generaci. Bezplatným dárcem se stal jeho syn, který má stejnou krev jako on, tedy RH-.