Dobrovolníci zahání samotu i tiší strach

Dobrovolně. Bez nároku na odměnu, ve svém volném čase, nezřídka i s přispěním vlastních peněz třeba za dopravu. To je práce dobrovolníků, kteří se snaží pomoci svému okolí.

Dobrovolníci pomáhají pacientům v benešovské Nemocnici Rudolfa a Stefanie už deset let.Foto: Petr Ballek

Těchto sil není nikdo dost. Kdo by se chtěl oficiálně stát dobrovolníkem, může se přihlásit třeba u Dobrovolnického centra sv. Bartoloměje farní charity Kolín. Tam se lze zapojit do pomoci seniorům, kteří bydlí doma a jsou osamělí. Stačí s nimi trávit trochu času na procházce, povídáním nebo čtením knih. Možné ale je zapojit se i do jednorázových aktivit, jako je výpomoc při organizování akcí farnosti, výstav a benefičních akcí. Farnosti chce pomoci pravidelně mnoho lidí. O Tříkrálové sbírce sem chodí pomáhat kolem stovky dobrovolníků, při potravinových sbírkách kolem 30, šest dobrovolníků chodí pravidelně za osamělými seniory.

Není to vždy snadné

Někdy ale není jednoduché dobrovolníky sehnat. Důvodem ale nemusí být nezájem lidí nýbrž třeba specifická klientela, které se organizace věnuje. To je případ třeba střediska Volno Kolín, které se věnuje lidem postiženým autismem. „Když už ale dobrovolníky najdeme, jsou moc šikovní," říká ředitelka střediska Ludmila Chwistková.

Dobrovolnické programy mají i některé firmy, například automobilka TPCA. Každý ze zaměstnanců má možnost si vybrat projekt nebo organizaci, která se mu líbí a ve svém volném čase pomoci dobré věci. Mezi dobrovolníky velmi často uvidíte Lenku Dvořáčkovou. Ta vytrvale pomáhá starým lidem v domovech pro seniory, dětem bez domova, opuštěným zvířatům.

Navíc strhla z řad zaměstnanců TPCA i další lidi, kteří se k jejím aktivitám připojují. „Chci pomáhat lidem, chci dělat dobro, ale nemám tolik peněz, abych mohla pomáhat prostřednictvím sponzoringu," řekla Lenka Dvořáčková. Do kostela sice nechodí, ale je věřící. „Slíbila jsem, že když mi pán Bůh zachrání dítě, budu vykonávat dobro. Nejmladší dcera byla těžce nemocná, odmala se léčila s ledvinami, v dospělosti jí selhaly. Nejstarší dcera jí ledvinu darovala. Takže dokud budu dýchat, budu jako velké poděkování pomáhat druhým," vysvětlila Lenka Dvořáčková.

Najdou se ale i další dobrovolníci. Členové spolku Kočičí oči se starají o zvířata v nouzi. Zapomenout nelze ani na brigádníky, kteří třeba pod hlavičkou Tábornického klubu Arnika vyráží uklízet okolí od odpadků.

Jedním z největších organizátorů dobrovolnictví v regionu je Oblastní charita Kutná Hora. Dobrovolníci docházejí do nemocnic i domovů důchodců. Pracují převážně jako společníci seniorů, lidí se zdravotním postižením i dětských pacientů a pacientů na LDN. V současné době je kapacita dobrovolnického centra naplněna. Pracuje jich zde kolem dvaceti až třiceti a noví dobrovolníci přijímáni nejsou. Tak to bude až do konce dubna. „Je to jednak z důvodu naší kapacity, ale také kvality, kterou chceme poskytovat. Každého je třeba zaučit a individuálně se mu věnovat," uvedla vedoucí dobrovolnického centra Marie Macková.

Důležitá je nezištnost

Také v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov pracuje řada dobrovolníků. Může jím být každý, kdo ze své vůle a ve svém volném čase vykonává činnost ve prospěch druhých. Nezáleží na věku, ani vzdělání. „Předpokladem není odbornost, nýbrž vnímavost, nezištnost a sdílnost. Dobrovolníci nenahrazují práci profesionálů, ani nedělají činnosti, které jsou u zaměstnanců méně oblíbené, ale přinášejí lidský kontakt a zpříjemňují pacientům pobyt v nemocnici," podotkl mluvčí benešovské nemocnice Petr Ballek.

V Benešově dobrovolníci působí na oddělení lůžek ošetřovatelské péče, kde například pomáhají při skupinové arteterapii, navštěvují pacienty na pokojích nebo s nimi chodí na vycházky v doprovodu cvičených psů.

