„Dolní“ Žižkováci už nejsou odříznutí, Kremnická ale přesto není

Kutná Hora - O tom, jak komplikovaná je současná dopravní situace ve městě, toho už bylo napsáno hodně. A jak to tak vypadá, ještě chvíli bude. Minimálně dolní “ Žižkováci" si ani více jak po roce neoddychnou. Na úplné zprůjezdnění ulic Kremnická a Táborská, tedy páteřních komunikací, které je spojují s městem, si ještě počkají. A to i přesto, že hotovo mělo být na konci srpna.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Petra Lejtnarová

Po celoprázdninové úplné uzavírce, kdy to obyvatelé museli objíždět přes Poličany, projedou až do konce září znovu jen kyvadlově, auta nad 3,5 tuny vůbec. První školní den však semafory v provozu ještě nebyly. „Vozovka byla zprůjezdněna v sobotu 2. září. Stavební firma, která práce provádí, od nás ale má povoleno umístit semafory kvůli kyvadlové dopravě, stejně jako omezení průjezdu aut nad 3,5 tuny,“ uvedla vedoucí oddělení silnic z Odboru dopravy silničního hospodářství Městského úřadu Kutná Hora Dana Ladrová.

To potvrdil i stavby vedoucí Josef Čermák. „Ulice jsme zprůjezdnili a protože jsme chtěli řidičům na začátek školního roku maximálně ulevit, kyvadlově zde dopravu budeme řídit zhruba od poloviny týdne,“ řekl Čermák s tím, že kompletně hotovo bude k poslednímu září. Zároveň i vysvětlil důvody měsíčního zdržení prací. „Pomocí georadaru jsme zjistili, že komunikace nebyla stabilní, byla proto potřeba ji ještě zabezpečit doplněním materiálu,“ vysvětlil Čermák.

Samotní obyvatelé dolního Žižkova mají radost především z jedné věci: že si motoristé přestanou krátit cestu přes Zelenou horu. Podle některých to bylo přes prázdniny díky úplné uzavírce již neúnosné. „Jsme samozřejmě rádi, že už skončilo to, že lidi nevyužívali stanovenou objížďku a zkracovali si cestu ulicí Zelená Hora, kam se vejde jen jedno auto, a v části od křižovatky s ulicí Na Bylance směrem k novému gymplu to snad ani není silnice, ale spíš úvoz, který by v téhle části podle nás měl být jen pro pěší a pro ty, kdo tam nebo poblíž opravdu bydlí. Když sedím v místnosti, kde mi auta jedou ani ne dva metry od hlavy, měla jsem vždycky pocit, že mi za zdí startuje Grippen,“ uvedla Irena Martinková.

Naopak rodiče, kteří vozí své potomky autem do Základní školy Žižkov, zatím nejásají. „Semafory jsou tu přes rok. „Přála bych to tu někomu vidět ráno před osmou, to je masakr. Kolony, auta se nebezpečně otáčejí, děti vyskakují z aut téměř za jízdy,“ postěžovala si Zuzana Navrátilová, maminka jednoho z místních školáků. Pokud plány zhotovitele stavby vyjdou, všem by se mělo už od října ulevit.