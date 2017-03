Doprava v centru Kutné Hory by se mohla změnit

Doprava v centru Kutné Hory je problém, který řeší v pořadí už několikátá radnice. Autobusová zastávka, která je sice označena jako „centrum", je od toho skutečného vzdálená několik stovek metrů, průjezd historickým centrem je zpoplatněn, zaparkovat tu ale není kde.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

S možným řešením nyní přišel radní Radim Fedorovič, který má oblast dopravy na starosti. Městští zastupitelé už na své posledním zasedání schválili jeho návrh na přípravu realizace nového systému městské autobusové dopravy v Kutné Hoře a to včetně příprav na společnou integraci veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji.

Zásadním faktem v nově připravovaném systému je zavedení nové autobusové linky do centra města, kterou budou obsluhovat nízkopodlažní dieselové autobusy (midibusy). „V pilotním projektu by měly midibusy do centra zajíždět ve zhruba 30 minutovém intervalu,“ uvedl Radim Fedorovič. Nový koncept navíc počítá s navýšením spojů, v ranních hodinách v intervalu od 6.40 do 7.40 by od hlavního nádraží místo současných čtyř spojů mělo vyjíždět až osm. Jestliže vše dobře dopadne, zkušební provoz by mohl být zahájen již letos po dokončení rekonstrukce České ulice.

Pro cestující by se ale mělo změnit mnohem víc. Složitou dopravní situaci by měla pomoci vyřešit zmiňovaná integrace veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji, jejíž cílem není pouze zlepšení spojení dopravy do Prahy, ale také místních přepravních vztahů. V praxi to znamená propojit vlaky, příměstské autobusy a městskou dopravu v Praze i středočeských městech včetně Kutné Hory do jednoho systému, ve kterém bude moci cestující jet celou cestu na 1 jízdenku. „Tento společný systém by mohl být hotový do konce roku 2018, z Kraje jsou nám v tomto ohledu ochotni pomoci,“ uvedl Fedorovič s tím, že kutnohorským občanům nový systém umožní využívat příměstské linky za cenu městských a libovolně přestupovat. „Ráno by tak kupříkladu městské dopravě mohl vypomoci autobus 381, kterou obsluhuje kloubový autobus,“ vysvětlil Fedorovič.

Nový systém MHD však není jediná oblast, která by se měla změnit. Radim Fedorovič přišel současně s návrhem na možné řešení pakování v centru Kutné Hory. „Centrální náměstí v Kutné Hoře sice leží v historickém jádru města, samo o sobě ale oproti jiným městům nijak výjimečné není. Pěší zóna je v Barborské a Šultysově ulici, posouvat ji až na Palackého náměstí nevidím jako šťastné řešení,“ vysvětlil Fedorovič.

Podle něj místní živnostníky mohou zachránit nejenom autobusové linky zajíždějící do centra, ale také dostatek parkovacích míst. Proto už byla vypracována studie, která počítá s několika šikmými parkovacími místy přímo na Palackého náměstí, kde by parkování bylo zpoplatněno a řidiči by se tu neustále střídali. „Tak, aby měli čas na pracovní oběd nebo nákupy,“ dodal Fedorovič.