Dopravu z Malína zajistí od 3. dubna společnost Arriva

Autobusovou dopravu z Malína do Kutné Hory zajišťoval doteď z velké části soukromý dopravce. Od pondělí 3. dubna však všechny spoje převezme společnost Arriva.

Jak potvrdil místostarosta Kutné Hory Josef Viktora, víkendové spoje jsou zatím ještě v jednání, jelikož je společnost Arriva od příštího týdne nepokryje. „Zatím jsme dohodnutí se soukromým dopravcem, který bude i v dubnu jezdit o víkendu,“ řekl Josef Viktora.

Společnost Arriva se nyní zaměří na vytíženost jednotlivých spojů, které bude monitorovat. Podle toho následně vyhodnotí, zda stačí pro dopravu obyvatel z Malína do Kutné Hory malý autobus, nebo je třeba autobus velký.

Mohlo by vás zajímat: Výuka venku? Většina dětí i rodičů ji vítá

Řeší se také otázka financí, protože až poté, co se ujasní, zda bude jezdit malý či velký autobus, bude jasné, na kolik doprava radnici vyjde

Nabízí se také otázka, zda by nemohl soukromý dopravce poskytovat své služby o víkendech i do budoucna? „Problémem je, že soukromý dopravce nemá licenci na veřejnou dopravu. Jezdí zatím jako smluvní dopravce a nemůže vybírat jízdné. Společnost Arriva mu také toleruje využívání jejich zastávek,“ dodal místostarosta Kutné Hory Josef Viktora.

Čtěte: Krve není nikdy dost. Nové dárce všude rádi uvítají

Nové jízdní řády číslo 245010 a 245001 byly schváleny dopravním úřadem Městského úřadu Kutná Hora 29. března a jsou platné od pondělí 3. dubna do soboty 10. června.

Obyvatelé Malína nepocítí od pondělí žádnou změnu. Spoje, které bude zajišťovat místo soukromého dopravce společnost Arriva, budou totožné.

První autobusový spoj z Malína tak bude i nadále jezdit již v půl páté ráno. Ten poslední pojede do Kutné Hory v půl jedenácté večer.

Čtěte: Jakub Vágner získal další pozemek na Katlově