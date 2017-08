Dostanou tenisté novou halu? Uvidí se v září

Kutná Hora – Tělovýchovná jednota Sparta Kutná Hora si chce od města půjčit přes milion korun. Důvod je prostý. Zdejší tenisový oddíl, který pod TJ Sparta spadá, potřebuje novou halu. Půjčku vy výši 1,6 milionu korun už městští radní navrhli ke schválení zastupitelům, kteří ve věci rozhodnou 12. září na svém řádném zasedání.

Půjčku bude TJ Sparta Kutná Hora městu splácet pravidelnými splátkami. „Jde o novou nafukovací dvouhalu s moderní regulací,“ potvrdila informaci místostarostka města Zuzana Moravčíková s tím, že nafukovací dvouhala bude sloužit nejen ke sportování mládežnických kategorií tenisového oddílu, ale také veřejnosti.

I díky tomu by se podle předsedy tenisového oddílu Jiřího Janála mělo podařit halu splatit v průběhu deseti až dvanácti let. „Provozujeme halu tak, že jsme schopní splácet částku kolem 140 tisíc ročně,“ uvedl Janál. Nová nafukovací hala má podle něj nahradit tu původní, která už je v dezolátním stavu. „Díky vichřicím a počasí už byla původní hala neopravitelná a prakticky se nám rozpadla,“ doplnil Janál.

Řešení oddíl původně hledal jinde, kdy se už v minulém v roce pokoušel koupit jinou, zánovní halu, z nákupu ale nakonec sešlo. Navíc se podařilo získat půl milionovou dotaci z fondů Středočeského kraje, což bylo podle Janála i motivací požádat o další prostředky kutnohorskou radnici. Pokud zastupitelé v polovině září půjčku schválí, měla by hala na tenisových kurtech v Jaselské ulici stát do 20. Října. To je prý nejzazší možný termín, aby kurty, které jsou nyní nekryté, příliš nenavlhly podzimním počasím.