Dotační politika je složitá, shodli se starostové

Kutnohorsko - Dotace a dotační politika. Jedno ze žhavých témat, o němž diskutovali starostové na setkání starostů měst a obcí sdružených v Místní akční skupině Lípa pro venkov. Jednání, které se uskutečnilo ve Zbraslavicích, se zúčastnil i exministr financí a předseda hnutí ANO 2011 Andrej Babiš.

Starostové se hned v úvodu shodli na jedné věci: dotační politika, ať národní či evropská, je složitá a zatížená byrokracií a nadměrnou administrativou. Zároveň jsou často nesmyslnými evropskými nařízeními diskriminovány menší obce, které ačkoliv projekty na stole mají, nejsou schopné podmínek dostát a „sáhnout si“ tak na peníze.

„Jedním z kritérií pro získání dotace z EU na modernizaci hasičské zbrojnice je třeba počet obyvatel vyšší než jeden tisíc či nemocnice v obci alespoň pro sto obyvatel,“ vyjmenoval starosta Ratají nad Sázavou Luboš Kubát.

Starostka obce Vavřinec Jana Semerádová zase poukázala na problém s dotací na sociální zařízení ve zdejší mateřské škole. „Dotace je podmíněná tím, že navýšíme kapacitu o 16 dětí. Už teď zde máme kapacitu pro 35 dětí, takže je to nesplnitelná podmínka,“ uvedla.

Starostové se ale kromě přílišné byrokracie shodli i na další věci: národní dotace by zrušili a peníze by rozdělili přímo mezi města a obce. V této myšlence je podpořil i Andrej Babiš. „Obce by měly mít vyšší kompetence a starosta by měl být hlavním manažerem,“ řekl.

Stejně tak se starostové shodli v přemíře kontrol, kterých je někdy na jeden projekt třeba pět několikrát za rok.