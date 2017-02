Dusíkovo divadlo čekají další velké opravy

Dusíkovo divadlo v Čáslavi čekají v tomto roce další opravy. Jedná se o sérii oprav, které byly započaty již v roce 2012 první a následně druhou etapou. V Dusíkově divadle se v minulých letech odstranily některé z problémů, ne však všechny.

V rámci třetí etapy dojde ke statickému zajištění historické budovy Dusíkova divadla Čáslav. Důležitá je také kontrola a oprava zaústění dešťových svodů.

Plánují i další opravy

V plánu jsou také další opravy, které budou v tomto roce a v těch dalších pečovat jak o vnitřní, tak vnější prostory divadla. Ve druhé části třetí etapy by mělo dojít k celkové opravě historických fasád a výměně oken. Některá z oken se budou repasovat, aby zachovala historickou substanci, jiná se nahradí replikou. Vstupní dveře foyer divadla projdou repasí.

Třetí část třetí etapy se poté bude zabývat zejména rekonstrukcí vnitřních prostor divadla. V dalších letech by tak mohlo dojít k vybudování divadelního baru na prvním balkoně, opravou by mělo projít i hlediště a orchestřiště. Nezbytné je doplnit například i jevištní a divadelní techniku hlavní scény. V budoucnu by mělo dojít i k odkrytí a opravě původních podlah, které jsou v současné době zakryté kobercem.

Stěžují si na nepohodlí

Čáslavští si stěžují v divadle na nepohodlí, proto se v přízemí ze 13 stávajících řad udělá řad 12. V současné době se nachází v přízemí celkem 247 sedadel, podle plánu dojde k repasi sedadel a jejich počet se zredukuje na 224. Díky tomu budou mít lidé větší pohodlí, když budou zasedat do hlediště divadla. Druhé nadzemní podlaží sčítá v těchto dnech 98 sedadel, po úpravě by jich mělo být kolem 88. V třetím nadzemním podlaží zůstane celkem 73 sedadel.

Opravami projde i suterén divadla. Zde se otlučou omítky, stavební firma udělá taktéž nové podlahy společně s odvětrávacími kanálky, aby mohla stavba dýchat.

Sezona skončí na konci května

Sezona je v Čáslavi letos naplánována tak, aby skončila na konci května. „Od 1. června bychom mohli divadlo předat stavební firmě, kdy budou opravy probíhat až do konce září,“ uvedla jednatelka Dusíkova divadla Eva Albrechtová. Ta doufá, že se všechny potřebné opravy stihnou zhotovit do roku 2019. To totiž bude slavit Dusíkovo divadlo 150 let od založení. „Byli bychom rádi, aby se při této příležitosti představilo divadlo již v novém kabátě,“ dodala Albrechtová.

Celková cena třetí etapy oprav čáslavského divadla vyjde na 17 milionů bez DPH.

