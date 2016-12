FOTO: Čáslavští vojáci potěšili děti v dětském domově

Čáslav, Sázava - Skupina vojáků 21. základny taktického letectva Čáslav vyrazila do Dětského domova Sázava, aby dětem předala vánoční dárky a domovu peněžitý dar, který mezi sebou vybrali příslušníci základny v rámci doprovodné sbírky.

Spolupráce mezi Dětským domovem Sázava a čáslavskou leteckou základnou má svou historii. „Příslušníci základny mě oslovili s přáním o vytvoření projektu, jehož cílem by byla dlouhodobá spolupráce s lidmi, kteří by to ocenili. V roce 1997 jsme oslovili Dětský domov Rataje," uvedla Hana Pustelníková, tisková mluvčí bývalé 4. základny taktického letectva. Vojáci a zaměstnanci základny tak spolu začali trávit čas v rámci sportovních nebo společenských aktivit. Hned v prvním roce tak měly děti možnost navštívit vůbec první Den otevřených dveří letiště Čáslav.

Dětský domov se časem přesunul z Ratají do Sázavy. Spolupráce s čáslavskou základnou byla ale zachována a navíc rozšířena. „V roce 2001 tehdejší velitel základny plukovník Jiří Verner přišel s nápadem další podpory. Začali jsme dětem plnit alespoň ta malá přání v podobě vánočních dárků," poznamenal Michal Prejzek z Velitelství vzdušných sil.

V projektu „Vánoční stromeček" pro Dětský domov Sázava pokračují příslušníci základny i po 15 letech. „Již jsem měl možnost dětský domov navštívit, letos jsem tu poprvé jako velitel a je mi radostí a ctí, že mohu předat finanční dar za naši základnu," pronesl před zahájením slavnostní večeře Petr Tománek, velitel 21. základny taktického letectva Čáslav. „Děkujeme nejen za štědrou finanční podporu. Příští rok oslavíme 20 let spolupráce, které si nesmírně vážíme," reagovala ředitelka Dětského domova Sázava Alena Nováková při přebírání šeku na 34 100 korun. Peníze budou využity na volnočasové aktivity a zájmové kroužky pro děti.

Po večeři následoval bohatý program, který si připravily děti společně se „strejdy a tetami". Hudební a pěvecká vystoupení si vysloužila ocenění v podobě bouřlivého potlesku. Překvapení přichystal také jeden ze „strejdů" Dan. „Přišlo mi jako dobrý nápad zdokumentovat historii předvánočních setkání od roku 2001. Sám si dobře pamatuji, jak jsem se těšil na společné večeře a rozbalování dárků u stromečku," řekl Daniel, který strávil v domově několik let a dnes se cítí být pro ostatní děti spíše „brácha" než „strejda".

Vojáci však od dětí dostali také dárky – ručně vyráběné keramické ozdoby, domácí zavařeniny a pečený čaj nebo perníkový dům. Úsměvy všech se tak rozzářil Dětský domov Sázava.

Společné trávení času neznamená jen předávání dárků a finanční sbírky o Vánocích. V průběhu roku jsou organizovány společné sportovní aktivity, např. fotbalové turnaje nebo sjíždění řek. Vojáci navštěvují děti také v listopadu v kostýmech čerta, Mikuláše i anděla. „Letos se nám nepodařilo společně najít vhodný termín a vyrazit na vodu, v příštím roce si to ale vynahradíme. Strávíme na vodě o to delší dobu," slíbil hlavní organizátor vodáckých zájezdů Miroslav Klosek.