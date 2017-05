Hejtmanka Jaroslava Jermanová Pokorná navštívila Kutnou Horu

Kutná Hora/Sázava – Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Jermanová Pokorná navštívila Kutnou Horu a Sázavu, kam zavítala v rámci pravidelných výjezdů do regionů. V Kutné Hoře její kroky směřovaly do Gymnázia Jiřího Ortena, kde jednala o investicích na opravu budovy.

Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ve žluto-černém) a primátorka Prahy Adriana Krnáčová (s brýlemi) v úterý představily výsledky historicky prvního pracovního jednání radních Středočeského kraje a Prahy.Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Zájem o tuto školu vysoce převyšuje její kapacitu 600 studentů. Pravidelně už pět let se gymnázium pyšní titulem Gymnázium roku Středočeského kraje. Cílem výjezdů hejtmanky do Středočeského kraje je řešení problémů, které trápí jednotlivá místa. Jaroslava Pokorná Jermanová se proto v Kutné Hoře setkala také s desítkou starostů okolních města a obcí. „Se starosty dlouhá léta nikdo nemluvil a jejich problémy neřešil. Nejčastěji je trápí doprava, rozbité silnice, nedostatek škol a školek a rádi by do svých měst a obcí nalákali víc turistů. Středočeský kraj jim může pomoci některé problémy vyřešit,“ dodala Jaroslava Pokorná Jermanová.

Jako příklad uvedla silnici II/110, která patří v Sázavě a okolí k nejvytíženějším. Denně po ní projedou tisíce aut včetně kamionů, které zajíždějí do sázavské sklárny. Ročně se na ní stane zhruba 20 dopravních nehod. Středočeský kraj připravuje opravu 6,5 kilometru dlouhého úseku silnice, včetně mostu přes řeku Sázavu. „Zadala jsem úkol Odboru dopravy sestavit časový plán rekonstrukce tak, aby město mohlo začít pracovat na výměně nebo výkupu pozemků,“ řekla při návštěvě města hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.