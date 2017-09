Kutná Hora - Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová úřadovala ve středu 20. září v Kutné Hoře. Většinu dne se zde věnovala místním obyvatelům a pomáhala jim řešit jejich problémy. Středočeská hejtmanka již od června pravidelně otevírá svoji kancelář v různých koutech středních Čech.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová zavítala ve středu do Kutné Hory.Foto: Deník / Kovandová Diana

„Celé léto jsem trávila na několika místech našeho regionu, abych si vyslechla místní a jejich podněty, problémy a starosti. Navíc jsem se jim snažila maximálně pomoci s jejich řešením. Potvrdilo se mi, že podobné akce jsou opravdu smysluplné a potřebné," řekla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

Lidé volali po opravách silnic

Mizené silnice – a také ty, které jsou v ještě horším stavu. Takové bylo hlavní téma rozhovorů v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře, kde ve středu otevřela svoji mobilní kancelář hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Vyrazila tam, aby se setkala se starosty i občany – a šest desítek lidí si zase přišlo popovídat s ní.

Stesky nad výmoly, volání po opravách i další podněty ke stavu komunikací tým hejtmanky pečlivě zaznamenával, aby je předal lidem, kteří mohou zajistit nápravu – Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje. „Lidem jsem také říkala, že na závady silnic nás mohou jednoduše upozornit pomocí nové aplikace, kterou kraj spustil na začátku září na internetové adrese: musimetoopravit.cz,“ připomněla hejtmanka.

Zapůsobilo na ni rovněž setkání se starším mužem z osady Holšice u obce Chabeřice nedaleko Zruče nad Sázavou, kterého už dlouho trápí problémy se znečištěnou vodou. To, jak se problém snažil řešit, dokládala i obsáhlá složka dokumentů, které přinesl s sebou. „Věřím, že mu pomůžeme,“ konstatovala Jermanová s tím, že kopie písemností budou předány na odbor životního prostředí krajského úřadu, aby situaci prověřil. Právě to je hlavním posláním úředních dnů hejtmanky v regionech: zjistit, co občany trápí, a podněty předat odborníkům, kteří se mohou postarat o řešení.

Příště se hejtmanka vypraví za lidmi do Kladna. Ve středu 4. října se s nimi setká ve Středočeské vědecké knihovně (na adrese Generála Klapálka 1641). Navštívit ji tam lze mezi 10. a 16. hodinou. Podobně jako v případě minulých setkání platí pozvání nejen pro místní, ale pro Středočechy z celého kraje. Jak pro občany, tak pro lidi z vedení obcí i měst.