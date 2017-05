Hejtmanka Jermanová zahájí MS v bezmotorovém létání žen

Kutnohorsko - Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011) v sobotu 20. května v 16 hodin slavnostně zahájí 9. ročník Mistrovství světa v bezmotorovém létání žen. To se uskuteční v České republice vůbec poprvé a konat se bude na letišti ve Zbraslavicích na Kutnohorsku až do 4. června.

Z ustavujícího zasedání krajského zastupitelstva Středočeského kraje v pátek 18. listopadu 2016 v Praze. Novou hejtmankou se stala místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Jaroslava Jermanová z hnutí ANO. Vystřídala sociálního demokrata Miloše Peteru.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Přihlášeno je 13 družstev, to je 49 pilotek ze zemí ARG, AUS, CZE, DEN, FRA, HUN, GBR, GER, ITA, NED, POL, RUS, USA. Mistrovství v plachtění se koná každé dva roky. „Jsem potěšená, že mohu zejména zahraničním hostům představit Českou republiku a náš kraj jako jednu z kolébek letectví, a to i letectví bezmotorového. Vždyť již téměř sto let patří Česká republika ke světovým špičkám v oboru letectví. Všem závodnicím přeji úspěch, domácím organizátorům a pilotkám držím palce,“ vzkazuje hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).