Historické centrum města se proměnilo v ráj pro milovníky sladkostí

Kutná Hora /FOTOGALERIE/ – Horká čokoláda s karibským rumem, domácí kynuté borůvkové knedlíky, australský dort Pavlova, pampelišková zmrzlina, čokoláda s chilli nebo třeba bretaňský máslový chlebíček. Tyto a spoustu dalších delikates ochutnali návštěvníci sobotních prvních kutnohorských Cukrářských slavností.

Organizátoři je soustředili přímo do historického centra města, kde se do nich zapojily téměř dvě desítky cukráren, kaváren, pekáren, čokoládoven a restaurací. A k tomu sladký jarmark u Hrádku a další stánky u chrámu sv. Barbory, středověká hudba, bublinář doslova v obležení dětí, ukázky řemesel a špičkové počasí. To sice dopoledne trochu hrozilo zataženou oblohou, ale po poledni zalilo křivolaké uličky historického města jarními slunečními paprsky.

U Hrádku, tedy na stanovišti číslo 1, si účastníci vyzvedli mapku s jednotlivými stanovišti a kdo chtěl i hrací kartičku s 21 otázkami. Odpovědi na ně pak bylo možné nalézt právě v cukrárnách a dalších provozovnách. K získání magnetky s Cukrářskými slavnostmi ale stačilo odpovědět jen deset otázek. Ovšem nebyly úplně jednoduché. Víte třeba, co v překladu znamená Choco Coeur? Z jakého jazyka je převzaté slovo štrúdl? Jak se jinak říká trdelníku? Nebo jak se jmenoval varhanář, který bydlel v domě dnes zvaném U Varhanáře?

Všechny odpovědi vyplnila například malá slečna Eva Hlaváčková z Kutné Hory, která se na slavnosti vypravila s maminkou. „Moc se mi to líbilo, příští rok určitě přijdeme taky. Otázky někdy byly lehké, někdy ne. Nejsložitější byla asi ta socha na nádvoří jedné kavárny,“ popsala.

„My jsme to nějak neodhadli,“ tak trochu funěl do kopečka od Hrádku ke sv. Barboře Martin Štolba, který se na kutnohorské sladké slavnosti přijel s celou rodinou podívat z Kolína. „Už u prvního stánku jsme chtěli ochutnat od každého kousek a trochu jsme podcenili, kolik sladkých lákadel tu bude,“ smál se. V tomto hodnocení se ostatně shodl s celou řadou dalších návštěvníků, kteří si obloženi různobarevnými sáčky se sladkostmi odnášeli spoustu dobrot také domů.

„Nejvíc na odbyt jde čokoláda s rumem. Po poledni už byla pryč celá láhev,“ smála se Lada Bartošová, provozovatelka Muzea čokolády, kam se zájemci o sladká pokušení ani nemohli vejít. „Teď se to tu na minutku vylidnilo, ale jinak máme nával od začátku slavností. Nejvíc chutnají asi pralinky,“ popsali zase v provozovně nedaleko Kamenné kašny, která byla mimořádně při příležitosti slavností otevřená.

Zájem Kutnohoráků i lidí z poměrně širokého okolí o první ročník Cukrářských slavností předčil i očekávání organizátorů. Spolu s turisty, kteří samozřejmě také využili pěkného počasí k návštěvě města UNESCO, byly ulice doslova plné lidí. Podobně je to k vidění snad jedině o Stříbření. „Největší strach jsem měla z počasí. V pátek před slavnostmi byl doslova slejvák,“ přiznala se organizátorka Edita Dvorská. „Samozřejmě ani kavárníci nevěděli, kolik napéct. Byl to první rok, nikdo nevěděl, na co se připravit. Ale jsme nadšení, nečekali jsme takovou návštěvnost,“ dodala s úsměvem.