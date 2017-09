Houby rostou i v těchto dnech. Lidé sbírají pravé hřiby i kováře.

Kutnohorsko /FOTOGALERIE/ - Houbaři zažívají žně. I v těchto dnech se lidé z lesa vrací s plnými košíky! Na Kutnohorsku rostou pravé hřiby, kováře, klouzky i babky.

S plnými košíky z lesa se nyní vrací i Helena Radovnická. „Houby miluje celá naše rodina. Po celé léto vyrážím na houby dvakrát až třikrát týdně,“ řekla Helena Radovnická. Té se v letošním roce ještě nestalo, aby se z lesa vrátila s prázdnou. „Nejvíce hub jsem našla na zbraslavicku, kde mám svá oblíbená místa. Ta ale neprozradím ani příbuzným. Poté by mi tam houby všichni vysbírali,“ dodala s úsměvem.

V některých dnech byl její úlovek slabší, v posledních dvou týdnech se ale vrací z lesa s plnými košíky. „Nyní nacházím nejvíce pravých hřibů a klouzků. Dělám z nich výbornou smaženici nebo houby obalované. Hodně hub i suším. Ty jsou pak výborné do bramborové polévky,“ dodala. Do lesa bude chodit ještě v září. „Někteří lidé už to v tuto dobu vzdávají. Mně se ale podařilo už několikrát nalézt i na konci září v lese plný košík hub,“ upřesnila Helena Radovnická.

Lidé vyrážejí v těchto dnech i do lesa u Zbýšova. I Anna Doležalová má zde své oblíbené místo. „Na houby vyrážím jen ve volném čase. Poslední dobou jsem ale měla hodně času a hned se na mě usmálo štěstí. Odměnou za dvě hodinky v lese byly dva plné košíky hub. Sbírám především pravé hřiby, které mám nejraději,“ uvedla.

Lidé nedají dopustit ani na lesy u Uhlířských Janovic. „V uplynulých dnech jsem v této lokalitě našel velké množství kovářů,“ řekl Deníku Petr Hlaváček. I ten si ale nechává své oblíbené místo pro sebe. Ještě na začátku srpna vyrážel do lesa Petr Hlaváček s jedním košíkem. Poslední tři týdny už si ale bere pro jistotu hned dva. „Jednou jsem našel dokonce

tolik hub, že jsem si musel sundat triko. Manželka se mi po návratu smála. Poté si ale ještě několik dní pochutnávala na výborné smaženici,“ dodal.

