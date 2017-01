Jak po uzavření mostu z Malína pěšky? Jen pod hrozbou pokuty

Kutná Hora - Zavření malínského mostu se blíží. Podle aktuálně daných termínů k němu dojde 1. března. Objízdné trasy pro řidiče jsou stanoveny. Co ale mají dělat ti, kteří bydlí v Malíně a chtějí se do města dostat pěšky, není jasné.

Malínský nadjezdFoto: Deník/Irena Blahníková

Otázka pěších trápí mnoho lidí a velice často je pokládána veřejně. Původně radnice zvažovala, že nechá postavit pro období rekonstrukce mostu provizorní lávku. Tento plán ale nakonec smetly vysoké náklady, které by její stavbu provázely. Když bylo jasné, že stavba lávky nebude možná, radnice zvažovala i další varianty, kterým by pěším usnadnila přístup do města. Ve hře byla například možnost, že by byl u železnice člověk, který by dělal příchozím převaděče. Tento plán ale ztroskotal na stránce bezpečnosti. „Vlaky tudy projíždějí velkou rychlostí a nelze je zastavit," vysvětlil místostarosta Kutné Hory Josef Viktora. Vedení Kutné Hory tak nyní čelí nepříjemné skutečnosti po svých se lidé z Malína do centra Kutné Hory nedostanou. Tedy alespoň ne oficiální cestou, „Je to pro mě strašně nepříjemné, ale legálně to pěšky po uzavření mostu, nepůjde," potvrdil místostarosta.

Lidé z Malína, kteří nemají svůj vlastní automobil, tak budou mít dvě možnosti. První bude ona oficiální cesta. Do města se budou moci dostat po objízdných trasách v autobusech. „Budeme jednat s dopravci. Chceme, aby autobusy plynule navazovaly už na první vlaky, které jezdí v 5 hodin ráno na Prahu i Brno," zdůraznil Viktora.

Druhá možnost pak bude přejít pěšky přes koleje. Při tomto rozhodnutí se ale lidé dopouštějí přestupku. Je tak velice pravděpodobné, že zde bude Policie ČR provádět kontroly a rozdávat i pokuty. „V blokovém řízení mohou policisté udělit pokutu až tisíc korun," upozornila mluvčí Policie ČR Vendulka Marečková.

Ještě než se most zavře, dojde k setkání občanů se zástupci města a investora, Ředitelství silnic a dálnic. Aktuálně se domlouvá termín schůze.