Jakub Vágner získal další pozemek na Katlově

Jakub Vágner získal na Katlově další pozemek. Po více než dvouletém vyjednávání mu kutnohorští městští zastupitelé přiklepli směnu pozemku na Katlově, který byl ve vlastnictví Města Kutná Hora, za pozemek v Sedlci, jehož majitelem je Jan Dlabal.

Jakub Vágner besedoval se studenty na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné HořeFoto: Deník/Irena Blahníková

Předcházela tomu ale velmi ostrá diskuse na jednání zastupitelstva. Proti byli zejména zástupci obyvatelů Katlova, směna se ale nelíbila kupříkladu ani místostarostce Kutné Hory Zuzaně Moravčíkové.

Jakub Vágner chtěl tento konkrétní pozemek získat zejména kvůli lesu, který by dříve nebo později byl vykácen, protože se jedná o tak zvaný těžební les. Podle něj by tím část katlovské krajiny ztratila svůj jedinečný ráz. „Ono ta není úplně pravda, kácení lesů se řídí zákonem a les, který je vykácen, musí být znovu vysázen a obnoven,“ vyjádřil názor jeden z opozičních zastupitelů Ivo Šanc. „Než nový les vyroste, tak to trvá kolem čtyřiceti let, takže toho já už se nedočkám,“ oponoval Jakub Vágner.

Tomu se ale nelíbily i další věci, především průtahy kolem plánované směny pozemků, které se táhnou od roku 2014. „Nejprve mi bylo řečeno, že v získání tohoto pozemku město nevidí žádný problém, dnes po více jak dvou letech rada města navrhla směnu pozemků neschválit. Já bych chtěl vědět proč,“ uvedl Vágner.

Vše se ale v průběhu jednání zastupitelů změnilo. Původní doporučení radních, aby městští zastupitelé směnu pozemků neschválili, vystřídal pozměňovací návrh Radima Fedoroviče. Ten přítomným zastupitelům navrhl směnu pozemků schválit. Následovala další plamenná diskuse, jejímž předmětem byl zejména nepoměr v hodnotě jednotlivých lesních pozemků. „Nabízel jsem, že rozdíl v ceně za těžební dřevo na Katlově zaplatím, počítal jsem s částkou šedesát tisíc. Pokud řeknete, že je to sto tisíc zaplatím sto tisíc,“ řekl Vágner. Stotisícová částka jako kompenzace byla nakonec schválená.

Mnohým se ale pozemek v Sedlci, nabízený ke směně, nelíbil. „Hledal jsem takový pozemek, který by byl pro město lukrativní. Měl jsem dojem, že jsem takový našel, navíc ho podle mých informací chtělo město v minulosti koupit,“ vysvětlil Vágner k pozemku, který nabídl ke směně. Přítomní diskutující ale několikrát připomněli, že se jedná o pozemek těsně pod Kaňkem, tedy v chráněném území a v lokalitě zasažené arsenem. „Pokud město bude pozemek chtít koupit, tak tam ten pozemek bude i za čas. Já důvod ke směně nevidím,“ uvedla Zuzana Moravčíková.

Zástupcům Katlováků, mezi nimiž nechyběl ani veterinář Václav Vančura, zase vadilo oplocení pozemku, které údajně Jakub Vágner plánuje. Tuto informaci ale dementovala Vágnerova sestra Tereza Vágnerová. „Chceme, aby byl Katlov místem přístupným veřejnost. Nyní zde například budujeme dětské hřiště,“ uvedla.

Městští zastupitelé směnu pozemků nakonec trochu nečekaně odsouhlasili a Jakub Vágner se tak po více než dvou letech definitivně stane majitelem části na Katlově.

